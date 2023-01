Million Day ed Extra MillionDay: estrazione 20 gennaio/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 20 GENNAIO

Siamo tornati con il classico appuntamento quotidiano con il Million Day e l’Extra MillionDay, i giochi a premi che potrebbero garantire ad un fortunato giocatore fino ad 1 milione di euro di premio! Per conoscere l’esito delle due estrazioni si dovrà, però, attendere fino alle 20:30, orario in cui vengono ufficialmente estratte le cinquine vincenti che ci permetteranno di sapere se c’è qualche nuovo milionario sul territorio italiano!

In generale, giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è semplicissimo ed anche chiunque non abbia mai giocato non troverà alcuna difficoltà a piazzare la sua scommessa, tentando di acciuffare l’ambitissimo milione. A tal proposito, inoltre, ricordiamo che nel corso del 2023 non sono ancora stati assegnati premi milionari, mentre nel corso di dicembre sono stati addirittura 6 i giocatori italiani che hanno segnato una vittoria nel Million Day. L’ultima è stata il 31 dicembre, con una scommessa piazzata da Rivalta di Torino, mentre la precedente era stata un paio di settimane prima, il 16, da Massafra (provincia di Taranto). Sperando che qualche fortunato lettore possa indovinare la cinquina vincente, ripassiamo le regole del gioco in attesa dell’estrazione odierna.

REGOLE DEL MILLION DAY

Per vincere al Million Day e all’Extra MillionDay basterà indovinare tutti o parte dei 5 numeri estratti alle 20:30, con una scommessa dal valore di appena 1 euro. Con la giocata definita singola, ovvero quella classica, si potranno scegliere fino a 5 numeri, compresi tra l’1 e il 55, mentre aggiungendo un altro euro si potrà accedere anche all’estrazione Extra che viene fatta subito dopo la prima, sui 50 numeri rimanenti, e che vanta premi leggermente più bassi.

Oltre alla giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, a tutti i giocatori più indecisi il sistema da anche la possibilità di scegliere la giocata plurima. Con questa si possono scegliere più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una, giocandole tutte con una singola schedina. Infine, vi è anche la giocata definita sistemistica, con la quel si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, selezionando anche il sistema che elaborerà tutte le possibili cinquine, ma in questo caso i premi in palio sono minori, mentre il costo varia in base al sistema che si sceglie. Tutto questo si può fare online (sul sito dedicato al Million Day, oppure con l’app MyLotteries) oppure di persona in una qualsiasi ricevitoria Sisal.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI

Qualche nuovo possibile giocatore del Million Day e dell’Extra MillionDay potrebbe, magari, chiedersi se esistano dei numeri che escono più o meno frequentemente all’interno delle estrazioni. Il sito dedicato al gioco corre in loro soccorso tenendo conto proprio dei numeri che nelle ultime 50 estrazioni sono comparsi più volte. Nel caso della prima estrazione il numero più fortunato è il 9 con le sue 45 presenze, seguito dal 26 con 43 estrazioni. La lista continua con il 53 (42 volte), il 52 (con 41 presenze) e si chiude con il 30 (anche lui 41). Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, il numero più frequente è il 5 (40 presenze), seguito stretto dal 32 con 39 presenze. Vi sono poi il 7 (38 estrazioni), il 46 (37) e il 22 (con 63 presenze nelle ultime estrazioni). I meno fortunati, invece, sono rispettivamente il 32 e il 17, mancanti da 53 e 35 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 GENNAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 GENNAIO 2023

