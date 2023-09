MILLION DAY ED EXTRA, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi domenica 3 settembre 2023: che cinquine!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE

Il momento della verità per Million Day ed Extra MillionDay è arrivato: l’estrazione dei numeri vincenti si è tenuta poco, a partire dal gioco principale, per poi arrivare alla sua opzione. I giochi sono fatti, come si suol dire. Le combinazioni fortunate sono visibili anche in ricevitoria, sul sito ufficiale e sull’app My Lotteries, oltre che di seguito. Quindi, è molto semplice scoprire se avete vinto.

In particolare, sul sito ufficiale e sull’applicazione sono presenti sezioni dedicate al controllo delle schedine. Basta inserire manualmente il numero seriale dello scontrino rilasciato dal ricevitore o inquadrare, attraverso smartphone o tablet, il qrcode dello scontrino di gioco. Con il 5 si vince un milione di euro, col 4 si ottengono mille euro, invece a chi realizza il 3 vanno 50 euro, solo due a chi becca il 2. Passiamo dai premi del Million Day a quelli di Extra MillionDay. Oltre ai 100mila euro in palio col 5, ci sono sempre mille euro per il 4, invece vanno 100 euro al 3 e quattro euro al 2. (agg. di Silvana Palazzo)

NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

In attesa di scoprire quali sono i numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay, scopriamo le novità che riguardano le statistiche. Il più assente è il 26, che manca da 61 estrazioni. Alle sue spalle c’è il 30 che non si vede da 35 concorsi. Sono 33 le assenze per il 21, che chiude il podio. Al quarto posto c’è il 3 che ha collezionato 26 ritardi, a chiudere la top five il 5 con 21 assenze.

Dai ritardatari di Million Day a quelli di Extra MillionDay. Al primo posto c’è il 5 con 48 assenze, mentre il 4 non si vede da 38 appuntamenti con la fortuna. Sono 32 i concorsi saltati dal 47, mentre il 26 è al quarto posto con 28 ritardi, uno in più del 50 che chiude questa top five. Ora resta da capire come queste statistiche cambieranno alla luce delle nuove estrazioni. Ma questo verrà appurato dopo l’uscita delle combinazioni fortunate, anche se siamo certi sarà l’ultimo dei vostri pensieri, visto che il primo riguarda l’eventuale vincita di uno dei tanti premi in palio. (agg. di Silvana Palazzo)

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: CACCIA AI NUMERI VINCENTI E PREMI

Torna l’appuntamento con Million Day ed Extra MillionDay. Anche oggi, domenica 3 settembre 2023, è per loro giornata di estrazioni di numeri vincenti. Il doppio appuntamento con la fortuna non si ferma affatto, anzi prosegue mettendo in palio un milione di euro, per quanto riguarda il gioco principale, mentre 100mila euro vanno a coloro che riescono a centrare il primo premio dell’opzione di gioco. Una prospettiva remota? I numeri dicono altro.

Infatti, l’ultima incredibile vincita è stata centrata sabato 19 agosto, quando a Sirmione, in provincia di Brescia, un fortunato è riuscito a centrare la combinazione fortunata delle ore 13, portando a 264 le vincite milionarie da quando è stato lanciato questo gioco. A tal proposito, riteniamo doveroso ricordarvi che questo concorso si è sdoppiato. Quindi, potete tentare la fortuna prima di pranzare o di cenare. Non cambia nulla per quanto concerne modalità di gioco e premi. Si tratta, infatti, solo di una ulteriore occasione di vincita che viene offerta ai tantissimi appassionati di Million Day ed Extra MillionDay.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY

Per partecipare all’estrazione di Million Day ed Extra MillionDay dovete compilare una schedina scegliendo 5 numeri compresi tra 1 e 55 e aspettare il momento dell’uscita dei numeri vincenti per capire se le vostre schedine sono fortunate. Le modalità di gioco sono tre. La prima è la più semplice, la giocata singola: basta compilare la schedina selezionando i 5 numeri al costo di un euro. C’è poi la giocata plurima, composta da più giocate singole. Quindi, la giocata sistemistica. Il giocatore deve selezionare da 6 a 9 numeri e scegliere tra sistema ridotto e sistema integrale.

Il primo sviluppa una parte delle possibili giocate singole sulla base dei numeri selezionati. L’altro, invece, sviluppa tutte le possibili giocate singole sulla base dei numeri scelti e ha un costo superiore rispetto al sistema ridotto. Come si gioca invece all’Extra MillionDay? Si tratta di un’opzione di gioco con cui partecipare, con gli stessi 5 numeri giocati al Million Day, ad un’estrazione aggiuntiva di altri 5 numeri tra quelli restanti dopo l’uscita dei numeri vincenti del gioco base.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

14 – 18 – 27 – 38 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 10 – 12 – 13 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

9 – 12 – 32 – 34 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

5 – 31 – 40 – 52 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











