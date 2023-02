Million Day, numeri vincenti/ Estrazione oggi lunedì 6 febbraio 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLON DAY ED EXTRA MILLIONDAY: STASERA CACCIA AL MILIONE

Nuova settimana e nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 6 febbraio 2023. Dopo l’ultima vincita registrata il 31 gennaio scorso a Ponte San Nicolò, si riaccende l’entusiasmo e la speranza di poter presto replicare l’impresa. Le cinquine fortunate sono appena state rivelate dalla Dea Bendata e noi non vediamo l’ora di condividerle con voi.

Million Day/ I numeri vincenti dell’estrazione di oggi 5 febbraio 2023

Abbiamo seguito l’estrazione in diretta e, prima di passare a elencare i numeri vincenti, vi raccomandiamo di effettuare un controllo accurato della vostra schedina e delle combinazioni fortunate di questa sera. È infatti possibile che possiate agguantare uno dei premi intermedi previsti dal gioco e dalla sua variante, perciò è utile controllare almeno un paio di volte. A questo scopo possono esservi utili i canali ufficiali, come il sito del Million Day, il portale istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Million Day/ Ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi 4 febbraio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE RICCA? COME RISCUOTERE LA POSSIBILE VINCITA

Ora che conosciamo l’esito dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay, possiamo vedere che cosa dicono le regole ufficiali in merito alla riscossione di tutti i premi previsti dal gioco. Come prima cosa, è bene sottolineare che a prescindere dalla cifra vinta c’è l’obbligo di esibire lo scontrino originale e in buone condizioni, altrimenti non vi sarà purtroppo possibile portare a casa il denaro vinto. Le cifre fino a 543,48 euro si possono riscuotere presso una ricevitoria qualsiasi, mentre secondo le regole ufficiali i premi compresi tra 543,48 euro e 10.500 euro vanno richiesti alla stessa ricevitoria in cui avete compilato la schedina. Se però avete scommesso online tramite App MyLotteries, allora otterrete le vincite fino a 10.500 euro come accredito diretto sul conto di gioco.

Million Day numeri, vincenti/ Estrazione di oggi 3 febbraio 2023: le cinquine

Per i premi superiori a 10.500 euro dovrete presentarvi di persona allo sportello più vicino di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Roma, sia che abbiate giocato online sia in ricevitoria. In questa caso dovrete portare con voi non soltanto lo scontrino ma anche un documento di identità valido, il vostro codice fiscale e la richiesta di pagamento. Per riscuotere i premi avete tempo fino al sessantesimo giorno dall’affissione del Bollettino Ufficiale. Per sapere subito se e quanto avete vinto, ricopiate il numero della vostra schedina nell’apposito form che trovate sul sito del Million Day e sulla App My Lotteries, e attendete che il sistema calcoli per voi l’esito della giocata!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Ancora qualche ora prima dell’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 6 febbraio 2023! Avete ancora la possibilità di giocare le vostre carte (o meglio, i vostri numeri) per cercare di acchiappare l’ambitissimo premio da un milione di euro. Per aiutarvi nel caso siate a corto di ispirazione, eccoci con le statistiche ufficiali del gioco.

Una delle statistiche utile da controllare riguarda i numeri frequenti, vale a dire le cifre sorteggiate più spesso nelle ultime cinquanta serate. Andando a curiosare tra il Million Day, incontriamo il 30 con 40 estrazioni, il 52 con 41 presenze, il 26 con 42 turni alle spalle, il 53 con 43 serate e il 9, ancora una volta in cima alla classifica con 45 turni. L’Extra MillionDay invece vede la presenza del 46 con 38 turni, del 22 con 39 sorteggi, del 7 che è già stato estratto 40 volte, del 5 e del 32 con 41 estrazioni ciascuno.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Le scommesse per il Million Day e all’Extra MillionDay sono aperte fino alle 20.20, quindi l’estrazione si terrà alle 20.30, e a partire dalle 20.35 si riapriranno le giocate per domani.

Andando a guardare quali sono i numeri ritardatari, nel Million Day scopriamo che si tratta del 26 con 20 assenze, del 37 che manca all’appello da 29 serate, del 2 con 36 turni, il 28 che sfoggia 37 assenze e del 48 che latita da 38 serate. Nella variante di gioco Extra MillionDay ecco invece tra i grandi assenti il 30 con 19 assenze, il 53 che latita da 21 estrazioni, il 40 che ha saltato gli ultimi 22 turni, il 42 con 27 assenze e il 50 che finora ha collezionato 30 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 FEBBRAIO 2023

2 – 7 – 17 – 29 – 30

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 6 FEBBRAIO 2023

12 – 18 – 27 – 47 – 49

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA