Million Day ed Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti oggi, 1 gennaio 2023

Il Million Day e l’Extra MillionDay inaugurano il primo giorno del nuovo anno con l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, domenica 1 gennaio. Stasera sarà già tempo di celebrare il primo milionario del 2023? Le chance di vittoria di certo non mancano mai, soprattutto se si considera che ormai da quindici giorni la Dea Bendata non consegna il jackpot a un suo fortunato giocatore: gli ultimi episodi in tal senso si sono verificati in Liguria, a Savona, il 14 dicembre, per mezzo di un sistema integrale e a Massafra (Taranto) il 16 dicembre scorso, con una giocata singola. Non vanno poi nemmeno trascurati i 100mila euro assegnati all’inizio di dicembre a Modena attraverso l’opzione Extra.

I cinque numeri scelti per partecipare al Million Day possono, spendendo soltanto un euro in più, garantire la possibilità di prendere parte anche al successivo sorteggio dell’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente prenderà forma direttamente dai restanti cinquanta numeri non estratti. A tutti voi, peraltro, sarà concesso selezionare il tipo preferito di giocata: sceglierete la singola, la plurima o la sistemistica? Le scommesse termineranno alle 20.20 e riapriranno dalle 20.35 per il concorso del giorno successivo.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? REGOLE

Se vi state adesso domandando come si giochi al Million Day, allora siete nel posto giusto. Innanzitutto, non dovete preoccuparvi eccessivamente, visto e considerato che le regole di tale lotteria sono numericamente esigue e financo facilmente intuibili. Tutto ciò che dovrete fare consisterà nell’individuare cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55. A quel punto, non vi rimarrà che attendere lo scoccare delle 20.30 sul quadrante del vostro orologio per comprendere se la buona sorte avrà voluto mostrarsi magnanima proprio con voi o se, invece, la caccia al milione di euro sarà destinata a proseguire.

Vi sono in tutto tre tipi di scommessa disponibili: approfittiamo dell’occasione per elaborare una mini-guida e riepilogarli qui di seguito. In primis, vi è la giocata singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al prezzo di 1 euro; poi, c’è la plurima, con la quale sono eseguite più giocate singole. Da ultimo, trova spazio la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri da associare al vostro sistema preferito, scegliendo tra integrale e ridotto. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di connettervi al sito web dei due concorsi.

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? PREMI

I numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay e i loro premi possono rendere felici i giocatori di tutta Italia, nel caso le estrazioni del giorno si rivelino generose nei loro confronti. Ma quanto ci si può portare a casa, esattamente? Vi riportiamo gli importi messi in palio dal concorso: col Million Day è possibile agguantare un milione di euro se si azzeccano tutti e cinque i numeri vincenti. Invece, sono mille gli euro che ci si aggiudica quando se ne intercettano 4. Cinquanta euro è poi il premio per 3 numeri pronosticati correttamente. Infine, il riconoscimento è di 2 euro quando i numeri indovinati sono 2.

Non va sottovalutato neppure l’apporto inaspettato che l’Extra MillionDay è in grado di dare sotto il profilo economico: con 5 punti su 5, infatti, ci si porta a casa un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Chi intercetta 4 numeri vince mille euro, mentre 100 euro vanno a chi ne azzecca 3. Con due numeri su cinque, infine, si ottengono 4 euro. Chiaramente, è sempre bene precisarlo, le vincite sono rapportate a una giocata da 1 euro e i premi in denaro sono indicati al netto del prelievo dell’otto per cento.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

