Million Day ed Extra MillionDay/ Numeri vincenti: ecco le cinquine di oggi 29 gennaio 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: UNA NUOVA SETTIMANA DI GIOCATE

Cominciamo una nuova settimana con l’appuntamento di sempre: quello con il Million Day. Si tratta di un concorso giornaliero che offre la possibilità di giocare due volte al giorno, alle 13 e poi alle 20.30, per vincere un premio massimo di un milione di euro, come ci dice lo stesso nome del concorso. Un sorteggio fortunato che regala sempre grandi emozioni e che mette in palio premi importanti che arrivano fino a un milione appunto, ma partono già indovinando due numeri. Anche le regole per partecipare sono poche e semplici: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. Dopo averlo fatto ci sarà da optare tra vari tipi di giocate come quella plurima, sistemistica o – la più basic – semplice.

In base alla giocata prescelta si potrà giocare in maniera leggermente differente: tutte le regole sono riportate sul sito del Million Day, dove è possibile inoltrare la giocata (così come si può fare in ricevitoria, con una schedina cartacea). Inoltre ci sarà anche la possibilità di giocare ad un concorso aggiuntivo chiamato Extra Million Day che invece mette in palio fino a 100.000 euro. Si tratta, in questo caso, di un gioco simile al primo nel quale ci sono da scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 come nel concorso principale. La differenza è che i numeri verranno estratti sui 50 non vincenti del primo concorso: dunque sono due giochi complementari ed è possibile vincere a entrambi!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13

MILLION DAY: 11 – 15 – 41 – 45 – 49

EXTRA MILLIONDAY: 24 – 32 – 43 – 52 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











