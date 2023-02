Million Day/ Estrazione 10 febbraio 2023, numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE 10 FEBBRAIO 2023

Eccoci tornati anche oggi, come ogni giorno, al classico appuntamento con il Million Day e l’Extra MillionDay, giochi a premi che potrebbero fruttare fino all’impressionante somma di 1 milione di euro. Per portarselo a casa basterà indovinare i 5 numeri estratti ogni sera alle 20:30, mentre la singola scommessa costa solamente 1 euro. Vincere non è neppure improbabile e lo dimostrano le numero vincite registrate fino ad oggi.

L’ultima vittoria del Million Day registrata dal portale online dedicato a questo gioco, infatti, risale a pochissimi giorni fa, precisamente il 7 gennaio, con una scommessa piazzata da Messina. Similmente, anche il 3 febbraio sono state registrate due vittorie contemporanee, una da Milano e l’altra da Gorgonzola (alle porte di Milano). Rimanendo nel 2023, infine, sono state registrate altre due vittorie, una il 31 gennaio con una scommessa fatta da Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, ed un’altra il 26 gennaio da Potenza. La Dea Bendata, insomma, non si sta risparmiando in questo 2023!

REGOLE DEL MILLION DAY

Insomma, sembra che le possibilità di vincita non manchino affatto nel Million Day e nell’Extra MillionDay, e mentre attendiamo l’esito delle estrazioni di oggi, recuperiamo rapidamente anche le regole del gioco! Come dicevamo, giocare è semplicissimo e chiunque potrà decidere di farlo sia online, collegandosi al portale dedicato, che di persona recandosi in una qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano.

Per vincere al Million Day basterà indovinare i 5 numeri estratti ogni giorno alle 20:30, selezionandoli tra l’1 e il 55, al costo di appena 1 euro. Questa è la giocata singola, ma si possono anche puntare più cinquine, con la giocata plurima, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine vi è anche la giocata sistemica con la quale si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, massimizzando le possibilità di vincita. Inoltre, aggiungendo un altro euro ad una scommessa si può partecipare all’Extra Million Day, ovvero una seconda estrazione sui 50 numeri rimasti dalla prima che viene fatta subito dopo quest’ultima.

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, inoltre, esiste anche una sorta di classifica dei numeri che vengono estratti più o meno frequentemente, calcolati sulle ultime 50 estrazioni. Si possono trovare facilmente sul portale dedicato al gioco, e sono ovviamente differenti tra la prima e la seconda estrazione. Nella prima estrazione il numero più fortunato è il 9, in vetta alla classifica da 45 estrazioni. Seguono, invece, tutti a brevissima distanza il 53 e il 26, entrambi con 42 presenze e chiudono il 52 e il 30, con 41 estrazioni l’uno. Per quanto, invece, riguarda l’Extra Million Day, in cima alla top five dei fortunati troviamo il 32, il 22 e il 5, tutti e tre con 41 presenze, seguiti poi dal 7 che ha totalizzato 40 estrazioni e dall’1 con le sue 39 presenze. Parlando di sfortunati, invece, meglio tenersi lontani dal 28 e dal 50, assenti da 41 e da 34 estrazioni, rispettivamente della prima e della seconda estrazione.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 FEBBRAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 FEBBRAIO 2023

