Million Day: estrazione 23 febbraio 2023/ I numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 23 FEBBRAIO

Tornano con un nuovissimo, abituale, appuntamento, il Million Day e l’Extra MillionDay, i giochi a premi che mettono in palio fino ad 1 milione di euro ogni giorno! Bisognerà, come sempre, attendere fino alle 20:30 per conoscere l’esito delle estrazioni e scoprire se qualche fortunato giocatore si porterà oggi a casa l’ambito milione, oppure anche alcuni degli altri premi “minori” in palio. Giocare è semplicissimo e chiunque decida di cimentarsi potrà farlo semplicemente in una ricevitoria Sisal, oppure tramite il portale dedicato al gioco.

Mentre attendiamo di conoscere l’esito delle estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay recuperiamo rapidamente, oltre alle regole che si trovano più giù in questo articolo, anche le ultime vittorie milionarie. Solamente nel 2023, infatti, sono stati vinti, nel corso di 8 settimane, ben 8 milioni, mentre dal lancio del gioco se ne contano addirittura 243. L’ultimissimo risale al 20 febbraio, con una scommessa piazzata da Milano che ha portato in tasca ad un giocatore l’ambito milione! Precedentemente, invece, nell’ambito del Million Day sono stati vinti altri 2 milioni il 14 e il 9 febbraio, uno da Villapiana (in provincia di Cosenza) e l’altro da Bardolino (Verona).

LE REGOLE DEL MILLION DAY

Ripassati rapidamente gli ultimi premi vinti nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, facciamo anche un ripasso delle regole, semplicissime, del gioco, in modo da permettere a chiunque voglia cimentarsi di farlo senza problemi! Per partecipare basterà scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, attendendo poi le 20:30 per scoprire l’esito delle estrazioni. Una giocata costa appena 1 euro, e raddoppiando la scommessa si può partecipare anche all’estrazione Extra, fatta sui restatati 50 numeri.

Quella descritta sopra è la giocata singola del Million Day e dell’Extra MillionDay, che permette appunto di scegliere solamente 5 numeri. Per chi fosse indeciso, però, si potrebbe anche optare per la giocata plurima, con quale si possono indicare più cinquine con una sola schedina, sempre al costo di 1 euro ogni 5 numeri. Infine, vi è anche la giocata sistemica, con cui si possono indicare tra i 6 e i 9 numeri, scegliendo anche il sistema preferito per processare l’eventuale vincita, ma in quest’ultimo caso i premi sono leggermente minori, pur rimanendo importanti.

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay una piccola curiosità che non tutti i giocatori, soprattutto i novizi, conosceranno è che il portale dedicato al gioco riporta anche una classifica dei numeri più fortunati. Questi sono calcolati in base a quelli più frequentemente usciti nelle ultime 50 estrazioni, per entrambi i giochi, e potrebbero dare un’indicazione utile a tutti i giocatori indecisi sui numeri da puntare. Nel primo gioco il numero più fortunato è il 9, uscito ben 45 volte. Seguono, invece, tenendosi leggermente a distanza, il 30 e il 26 con 42 uscite, mentre chiudono l’8 (41 estrazioni) e il 53 (uscito 40 volte). Invece, per quanto riguarda l’Extra Million Day, il numero più fortunato è il 46 con 43 estrazioni e che, da poco, ha scavalcato il 22, ora a pari merito con il 5, fermi a 42 estrazioni. Chiudono, infine, il 32 e il 19 con 41 presenze nelle ultime 50 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 23 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

