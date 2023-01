Million Day, estrazione 5 gennaio 2023/ Numeri vincenti di oggi

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 5 GENNAIO 2023

Cresce sempre di più l’attesa per scoprire chi sarà il primo giocatore a portarsi a casa il milione in palio nel Million Day e nell’Extra MillionDay in questo nuovo anno. L’anno scorso, il 2022, si è chiuso veramente in bellezza, assegnando un premio proprio il 31 dicembre. A vincere in quell’occasione fu un giocatore di Rivalta di Torino, con una giocata plurima. Similmente, in precedenza aveva vinto anche un giocatore di Massafra (in provincia di Taranto) in data 16 dicembre, e prima ancora, il 14, aveva vinto anche un giocatore di Savona. L’ultima vittoria segnata nell’Extra MillinDay, invece, risale al 6 dicembre, con una scommessa fatta da Modena.

Insomma, sembra proprio che le possibilità di vittoria nel Million Day e nell’Extra MillionDay non manchino affatto, ed infatti dal lancio del gioco sono stati assegnati 235 premi da 1 milione di euro, senza considerare tutte le vittorie inferiori al milione. In palio, infatti, ci sono parecchi premi che spettano a chiunque indovini anche solamente una minima parte dei numeri estratti, mentre l’opzione Extra, lo ricordiamo, consiste in una seconda estrazione che esclude i primi 5 numeri vincenti, mettendo in palio ulteriori premi!

REGOLE DEL MILLION DAY

Giocare al Million Day e alla sua versione Extra non è affatto difficile, e chiunque potrebbe tranquillamente riuscirsi pur non essendo avvezzo ai giochi a premi. Per vincere il montepremi basterà indovinare i 5 numeri vincenti, scegliendoli tra l’1 e il 55. Il costo per la scommessa è di appena 1 euro, ed aggiungendone un altro è possibili partecipare, con la stessa schedina, anche all’estrazione dell’Extra MillionDay, massimizzando la possibilità di vincita.

A tutti i giocatori del Million Day è data la possibilità, oltre alla giocata singola descritta sopra, di scegliere anche altri tipi di scommessa. Per esempio, chi volesse scegliere più di una cinquina, giocandole tutte assieme, potrebbe optare per la giocata plurima, al costo sempre di 1 euro a cinquina. Oppure c’è anche la giocata sistemistica, con cui si scelgono tra i 6 e i 9 numeri, scegliendo anche il sistema per processare tutte le possibili cinquine con la propria combinazione. Per giocare, infine, si può procedere semplicemente collegandosi al sito dedicato, oppure con l’app MyLotteries, o per chi preferisse farlo di persona, recandosi in una ricevitoria Sisal.

NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Qualcuno, nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay potrebbe chiedersi se esistano dei consigli sui numeri su cui scommettere. Sul sito si possono facilmente reperire le statistiche sui numeri estratti più o meno frequentemente nelle ultime 50 estrazioni del gioco. Parlando della prima estrazione, quella classica, il numero più fortunato è il 9, presente in ben 46 estrazioni, con un leggero distacco, invece, in secondo posizione si trova il 20, presente in 42 estrazioni. Seguono, poi, il 26 (41 estrazioni), il 53 e il 48, entrambi con 40 presenze. Per quanto riguarda, invece, l’Extra Million Day, il numero più estratto è il million con 38 presenze, seguito a ruota dal 32 (37 estrazioni), dal 22 (con 36 estrazioni), il 7 (36 volte) ed, infine, il 46 con le sue 35 estrazioni. I due numeri meno fortunati, invece, sono rispettivamente il 32 e il 4, che non si sono fatti vivi per 38 e 41 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 5 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 5 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

