Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 4 gennaio 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 4 GENNAIO

Cresce l’attesa per l’estrazione odierna del Million Day e dell’Extra MillionDay, giochi a premi che potrebbero fruttare fino a 1 milione di euro di montepremi! Come sempre, le due estrazioni verranno fatte alle 20:30, mentre per sapere se qualcuno ha vinto probabilmente bisognerà attendere fino a domani. Dicembre si è rivelato un mese piuttosto fortunato per il Million Day, ed ha segnato ben 6 vittorie milionarie, mentre nel 2023 non sono ancora stati assegnati premi.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 3 GENNAIO 2023/ I numeri vincenti

È, dunque, probabile che la Dea Bendata decida di premiare qualche fortunato giocatore proprio in queste prime estrazioni dell’anno nuovo, ed augurando le migliori fortune a tutti i giocatori, ricordiamo che l’ultimissima vittoria milionaria è stata assegnata il 31 dicembre. L’anno si è chiuso in bellezza, quindi, per un giocatore di Rivalta di Torino, che ha vinto grazie ad una scommessa plurima. Precedentemente, invece, aveva vinto un giocatore di Massafra, in provincia di Taranto, il 16 dicembre, ed appena due giorni prima aveva vinto anche un giocatore di Savona. Insomma, le possibilità di vincita nel Million Day non mancano affatto, e dal lancio del gioco sono stati vinti complessivamente 235 premi milionari.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione 2 gennaio 2023: le cinquine di oggi

REGOLE DEL MILLION DAY

Con tutte queste possibilità di vittoria che riservano il Million Day, e la sua versione Extra, qualche possibile giocatore potrebbe chiedersi se le regole del gioco siano difficili. La risposta, fortunatamente, è negativa, e per vincere basterà indovinare la cinquina estratta, scegliendo i propri numeri fortunati tra l’1 e il 55. Il costo è di appena 1 euro a scommessa, ed aggiungendone un altro si può accedere anche all’Extra MillionDay, che è una seconda estrazione sui 50 numeri rimasti dalla prima.

Oltre alla giocata descritta sopra, definita singola, nel Million Day e nell’Extra MillionDay si può anche scegliere di piazzare una scommessa plurima. In questo caso, con una singola schedina, si possono puntare più cinquine, sempre al costo di 1 euro l’una. Infine, chi volesse massimizzare le possibilità di vincita, potrebbe scegliere anche la giocata sistemistica, con cui si scelgono tra i 6 e i 9 numeri, selezionando il sistema per elaborare tutte le possibili cinquine. Per giocare, infine, si può procedere sia online, sul sito dedicato o sull’app My Lotteries (sia su Andorid che su iOS), che di persona in una qualsiasi ricevitoria Sisal.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione cinquine di oggi 1 gennaio 2023

PREMI IN PALIO NEL MILLION DAY

Inoltre, parlando del Million Day e dell’Extra MillionDay è anche importante specificare che il premio da 1 milione di euro è solamente il più ricco tra quelli in palio. Per vincere, infatti, basterà indovinare anche solamente una parte delle cinquine estratte, ovviamente non in ordine d’uscita dei numeri. Nella versione Extra, inoltre, il montepremi massimo in palio non ammonta ad 1 milione, ma a 100 mila euro, che comunque possono fare veramente la differenza!

Oltre ai premi massimi del Million Day e dell’Extra MillionDay, alcuni premi minori saranno garantiti anche a chi indovina meno numeri. Con 4 indovinati, infatti, ci si porta a casa, in entrambi i casi, 1.000 euro. Con 3 numeri indovinati nella prima estrazione si vincono 50 euro, che salgono a 100 nel caso si indovinino nella seconda estrazione. Infine, chiunque indovini solamente 2 numeri, si porta a casa un premio di consolazione di 2 o 4 euro, in base all’estrazione. I premi, infine, sono cumulabili tra le due estrazioni, permettendo di ricevere premi ancora più alti!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 4 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 4 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA