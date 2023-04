Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 3 aprile 2023: le cinquine

LA SECONDA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY E DELL’EXTRA MILLIONDAY

Scoperto alle ore 13 il primo esito dell’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, è arrivato ora il momento di scoprire cosa è successo nell’estrazione delle 20:30! Chiunque abbia giocato in mattinata, senza selezionare l’estrazione serale, non potrà impiegare nuovamente la sua scommessa per questa seconda estrazione, a meno che non si decida di selezionare l’opzione ad abbonamento, con cui si puntano in automatico gli stessi numeri per una quantità di estrazioni scelte dal giocatore.

In linea di massima, invece, per quanto riguarda la riscossione dei premi, non differisce praticamente nulla rispetto a quando l’estrazione era singola.

COME RISCUOTERE I PREMI DEL MILLION DAY

Per riscuotere le vincite del Million Day e dell’Extra MillionDay molto dipende dal fatto che si sia scelta la modalità di gioco online o di persona. Partendo dalla seconda, per i premi fino a 543,48 euro ci si potrà facilmente recare in una qualsiasi ricevitoria Sisal, mentre fino a 10.500 euro ci si dovrà necessariamente recare nella ricevitoria in cui si è materialmente piazzata la scommessa. I primi fino a 10.500 euro, vinti con una scommessa online, invece, verranno direttamente accreditati sul proprio conto di gioco, da cui possono essere trasferiti ai propri conti correnti. Infine, superata la soglia dei 10.500 euro, l’unica opzione (sia con scommessa online che di persona) è quella di recarsi ad uno sportello della Banca Intesa San Paolo, oppure all’Ufficio Premi di Roma.

MILLION DAY: ESTRAZIONI DEL 3 APRILE

Torna anche oggi, come d’abitudine, l’appuntamento ormai fisso con il Million Day e l’Extra MillionDay, ovvero i giochi a premi che mettono in palio ogni giorno la bellezza di 1 milione di euro! E recentemente, inoltre, questo tradizionale appuntamento si è fatto doppio, con una nuova estrazione che viene fatta alle 13, alla quale seguirà poi quella classica delle 20:30, aumentando di parecchio le possibilità di vincita!

In linea di massima, nonostante la nuova estrazione del MillionDay e dell’Extra MillionDay, non cambia assolutamente nulla a livello di regole o modalità di gioco, come vedremo più avanti in questo articolo. Nel frattempo, invece, vale la pena di ricordare che dal lancio dal gioco, avvenuto a febbraio 2018, sono stati complessivamente vinti ben 246 milioni. L’ultimo risale a pochi giorni fa, ovvero al 13 marzo con una scommessa piazzata da Ivrea, mentre la vincita immediatamente precedente risale al 6 con una giocata fatta da Comacchio in provincia di Ferrara. Oltre alle vincite milionarie del Million Day, da febbraio 2018 sono stati vinti anche 71mila premi da 1.000 euro.

REGOLE DEL MILLION DAY

Recuperate rapidamente le ultime vittorie del Million Day e dell’Extra MillionDay, in attesa dell’estrazione delle 13 e di quella delle 20:30, recuperiamo anche rapidamente le regole del gioco. Per vincere il milione bisogna indovinare semplicemente i 5 numeri estratti, scegliendoli tra l’1 e il 55 con una scommessa dal valore di 1 euro. Giocando, inoltre, si può scegliere se partecipare all’estrazione delle 13 o a quella delle 20:30, ma la scommessa non vale per entrambe.

Oltre alla giocata singola del Million Day, descritta sopra, ci sono anche altre modalità adatte a tutti i giocatori un pochino più indecisi o che vogliono massimizzare le possibilità di vincita. Vi è, infatti, la giocata plurima, con cui si possono indicare più cinquine al costo di 1 euro l’una, oppure la giocata sistemica, per i giocatori esperti che possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri. Tutte le scommesse, infine, possono essere raddoppiate per partecipare anche all’Extra Million Day, la seconda estrazione fatta sui 50 numeri “avanzati” dalla prima.

MILLION DAY: NUMERI FORTUNATI

Nell’ambito del Million Day e dell’Extra MillionDay, qualche giocatore potrebbe chiedersi se esitano delle indicazioni sui numeri più fortunati, che potrebbero dare una buona indicazione sulle scommesse da piazzare. Sul sito dedicato al gioco si può trovare la sezione statistiche che riporta proprio questi dati calcolati sugli ultimi 365 giorni. Nel primo gioco il numero più fortunato è il 26 con le sue 24 presenze, seguito dal 29 (23 estrazioni), dal 30 (22 presenze), dal 45 (21) ed, infine, dal 16 con 20 estrazioni. Per quanto, invece, riguarda l’Extra MillionDay, il più fortunato è il 42 (22 presenze), seguito da: 53, 40 (con 21 estrazioni l’uno), 22 (19 estrazioni) e 51 (18).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 APRILE 2023 DELLE ORE 13

19- 41 – 45 – 49 – 53

19- 41 – 45 – 49 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 APRILE 2023 DELLE ORE 13

8 – 15 – 37 – 47 – 54

8 – 15 – 37 – 47 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

23 – 24 – 35 – 37 – 49

23 – 24 – 35 – 37 – 49

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

5 – 12 – 16 – 29 – 41

5 – 12 – 16 – 29 – 41











