Million Day/ Estrazione di oggi 13 settembre 2023: scopriamo i numeri vincenti

MILLION DAY, NUOVA DOPPIA ESTRAZIONE: MILIONE IN ARRIVO?

Oggi, 13 settembre, l’appuntamento è lo stesso di sempre con il Million Day, gioco quotidiano che prevede una doppia estrazione ogni giorno. Il gioco permette di vincere fino a un milione di euro, un premio importantissimo al quale arrivare puntando un solo euro: c’è infatti un’estrazione alle 13 e una alle 20.30. Sono tanti, però, i premi del gioco: già indovinando due numeri si vince.

Inoltre, è possibile giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day: questo secondo gioco dà la possibilità di portare a casa fino a 100.000 euro. Basterà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Allo stesso modo, le modalità sono le medesime anche per il concorso del Million Day. I giochi sono complementari dunque vincere a uno non significa non vincere all’altro.

MILLION DAY, IN ARRIVO UN NUOVO CONCORSO

Giocare al Million Day è molto semplice. Andiamo a vedere le regole per partecipare: si possono scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, per entrambi i concorsi. Al concorso aggiuntivo, come per quello principale, si partecipa giocando un solo euro: i numeri vengono estratti su quelli non vincenti del gioco principale.

La giocata può essere semplice, che prevede la singola compilazione della schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€, plurima che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ognuna di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi e infine sistemica, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi. Tutte e tre offrono la possibilità di giocare in abbonamento.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–



(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–



NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 23 – 27 – 33 – 42



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 13 SETTEMBRE 2023 DELLE ORE 13

16 – 29 – 32 – 48 – 52

