Million Day/ Estrazione di oggi, martedì 16 gennaio 2024

MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI DEL FORTUNATO CONCORSO

Come ogni giorno, anche oggi sono due gli appuntamenti con il fortunato gioco del Million Day, concorso che mette in palio fino a un milione di euro. Si tratta di un gioco quotidiano, che si svolge 7 giorni su 7, anche nei festivi: nessuna pausa, dunque, neppure nei giorni segnati in rosso sul calendario. Per giocare basta puntare un euro e poi sperare che i propri numeri coincidano con quelli dell’estrazione.

La prima estrazione si tiene alle 13 mentre la seconda alle 20.30: due appuntamenti, dunque, per una doppia possibilità di vittoria. Al concorso è possibile vincere fino a un milione ma le categorie di vincita sono varie e partono già da due numeri. Più numeri verranno indovinati, più il premio aumenterà. Chissà se oggi, martedì 16 gennaio, riuscirà qualcuno a portare a casa il prestigioso premio da un milione… Lo scopriremo a breve!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE?

Giocare al Million Day è semplice e veloce: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. C’è poi un’ulteriore scelta da fare: decidere se puntare su una giocata singola, plurima o sistemistica. In tutti i casi è possibile anche giocare in abbonamento dunque ripetere la propria giocata per un certo numero di volte. C’è poi un’altra chance di vincita: si può infatti partecipare ad un concorso aggiuntivo, quello dell’Extra Million Day. A questo secondo concorso si gioca puntando un altro euro e scegliendo anche in questo caso cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. I numeri saranno però estratti sui 50 non vincenti del gioco principale: dunque si tratta di un concorso aggiuntivo al quale vincere non in alternanza al primo. In questo caso il premio è di 100.000 euro se verranno indovinati tutti i numeri.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

8 – 13 – 23 – 39 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

7 – 19 – 29 – 42 – 53

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

