Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi, domenica 15 gennaio 2024

MILLION DAY: UNA NUOVA SETTIMANA INIZIA CON LE ESTRAZIONI

Comincia una nuova settimana di lavoro e di studio per molti. Proprio in questa giornata, però, l’appuntamento è quello solito con il Million Day, il gioco fortunato che permette di vincere fino a un milione di euro puntandone solamente uno. Un concorso fortunato amatissimo da tutti, perché le regole sono poche e semplici e le possibilità di vincere molto alte. Per partecipare basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro: bisognerà poi scegliere l’estrazione alla quale partecipare tra quella delle 13 e quella delle 20.30. Sono infatti due i concorsi ai quali si può sperare di vincere: un doppio appuntamento quotidiano per un gioco che mette in palio un premio importante come quello da un milione di euro.

MILLION DAY: LE ULTIME VITTORIE

Pochi giorni fa è tornato il milione al gioco quotidiano del Million Day, o meglio, i milioni! In due giorni consecutivi, infatti, due giocatori hanno vinto il prestigioso premio che mancava ormai da un mese! Il massimo premio è stato vinto l’ultima volta il 9 gennaio da un giocatore di Milano. Solamente il gioco prima a Rende, in provincia di Cosenza, un altro fortunato aveva portato a casa la stessa cifra! Due giorni super fortunati, dunque, per il concorso: il precedente milionario prima di questa fortunata doppietta era arrivato infatti il 5 dicembre, a Casalnuovo di Napoli. E ancora prima a novembre c’erano stati tre vincitori, a Livorno, Bologna e San Giovanni Teatino. Quello di Rende è stato il primo milionario del 2024 e quello di Milano il secondo!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

12 – 32 – 35 – 39 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

8 – 13 – 28 – 38 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)













