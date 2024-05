Million Day, estrazione e numeri vincenti/ Le cinquine fortunate di oggi martedì 28 maggio 2024

Il Million Day non manca l’appuntamento neanche oggi, martedì 28 maggio 2024, ed è seguito come di consueto dall’Extra Million Day. È uno dei concorsi che raccoglie, ad ogni estrazione, il maggior numero di partecipanti. Il motivo è semplice. Un milione di euro fa gola a tutti. In più, partecipare è abbastanza semplice. Non c’è neanche molto da attendere visto che ci sono due opportunità giornaliere: una alle 13 e l’altra alle 20.30. È per questo che in tantissimi ci provano quotidianamente. Le modalità di gioco sono diverse e prevedono un costo variabile proprio sulla base del meccanismo e della quantità di numeri giocati.

Million Day: i numeri vincenti/ Estrazione di oggi lunedì 27 maggio 2024: grandi vincite?

È importante in tal senso giocare con moderazione e in modo responsabile, essendo consapevoli che le chance di vincita non sono elevatissime. In quanti sono riusciti a coronare il loro sogno di diventare milionari? Dal lancio del concorso, è accaduto “solo” a 286 persone. L’ultimo successo risale a sabato 11 maggio. A festeggiare è stato un cittadino di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. La sua vita da allora sarà sicuramente cambiata. È ciò che si augurano accada anche coloro che giocano a questo concorso e in questo momento hanno le dita incrociate per sapere se hanno vinto o meno. Nell’attesa andiamo a snocciolare qualche curiosità. Il numero più frequente del Million Day è il 54, apparso in ben 107 estrazioni. Quello più raro è invece il 53, che non si vede da 38 appuntamenti. Per quanto riguarda l’Extra Million Day invece il ritardatario per eccellenza è il 17, assente da 48 estrazioni. Il 41 e il 25 invece sono apparsi 95 volte.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi domenica 26 maggio 2024: le cinquine

ALLA SCOPERTA DELLE CINQUINE VINCENTI DEL MILLION DAY

ORE 13.00

MILLIONDAY: 6 – 14 – 17 – 33 – 35

EXTRA MILLION DAY: 8 – 13 – 22 – 40 – 44

ORE 20.30

MILLIONDAY:

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA