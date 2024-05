Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine fortunate di oggi lunedì 27 maggio 2024

Ricomincia una nuova settimana che per tanti sarà di studio, per altri di lavoro, per tutti di impegni e routine, qualunque essi siano. Per sfuggire dall’ordinario, come sempre la Sisal ci offre un ottimo strumento: un gioco che ci fa compagnia, una certezza nel panorama dei concorsi a premi. Si tratta, come ricordiamo sempre, del Million Day: questo fortunato concorso ha vari pregi, tra i quali appunto il fatto di essere una costante, visto che si può giocare ogni giorno e addirittura con due estrazioni quotidiane. La prima si tiene alle 13 mentre la seconda alle 20.30 e nonostante l’appuntamento sia raddoppiato ormai da un anno – per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente ai genitori – quella serale resta l’estrazione più amata. Tradizione, scaramanzia o comodità per i giocatori italiani?

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi domenica 26 maggio 2024: le cinquine

Qualunque sia la propria preferenza, non cambiano le regole e le modalità del gioco, al quale si possono vincere premi importanti puntando solamente un euro. La prima regola è proprio quella della scelta dei numeri che dovranno essere scelti in una platea che va dall’1 al 55. Dopo aver assunto questa fondamentale decisione i giocatori saranno chiamati anche a scegliere se effettuare una giocata semplice, una plurima o sistemistica e ancora se giocare in abbonamento, ripetendo dunque la stessa giocata per un certo numero di volte: si tratta di un’ottima modalità per chi ha dei numeri preferiti e vuole ripeterli per più volte all’interno della stessa settimana, nella speranza che escano e che corrispondano interamente alla cinquina vincente, evenienza che permetterebbe di portare a casa proprio il massimo in palio.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 25 maggio 2024

MILLION DAY: NUMERI VINCENTI DI DOMENICA 26 MAGGIO 20244

ORE 13.00

MILLIONDAY: 6 – 16 – 17 – 23 – 50

EXTRA MILLION DAY: 25 – 27 – 40 – 47 – 55

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA