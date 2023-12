Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 1 dicembre 2023

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI E GRANDI VINCITE?

Il mese che ci condurrà al Natale è cominciato. Oggi, 1 dicembre, come ogni giorno siamo in attesa di conoscere i numeri del Million Day, fortunato concorso quotidiano che offre l’occasione di vincere fino a un milione di euro. Non è un giorno qualsiasi, però: è arrivato infatti il venerdì e finalmente domani daremo il via al weekend, che ci offrirà la possibilità di fare magari qualche shopping natalizio o di passare qualche ora in compagnia di amici o dei nostri cari.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi giovedì 30 novembre 2023

Indipendentemente dai programmi per sabato e domenica, però, non dimentichiamo di sfidare la sorte anche oggi e di puntare sui nostri numeri preferiti in una doppia estrazione che anche in questo venerdì ci viene offerta. La prima è infatti alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Una doppia chance, dunque, per provare a vincere un milione di euro: una cifra importantissima che ci cambierebbe la vita!

Estrazione Million Day: numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 29 novembre 2023

EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE AL CONCORSO AGGIUNTIVO

Il Million Day non va mai in vacanza e offre premi importanti anche oggi, in questo venerdì alle porte del weekend. Come abbiamo visto il massimo premio in palio è quello da un milione ma non è l’unico: sono varie le categorie di vincita e si ottiene qualcosa già indovinando due numeri. Attenzione però, perché è possibile anche giocare ad un secondo concorso chiamato Extra Million Day. Si tratta di un’extra, come dice lo stesso nome, rispetto al concorso principale. Per giocare basta aggiungere un altro euro e scegliere altri cinque numeri, compresi sempre tra l’1 e il 55, così come accade anche per il gioco principale. In palio in questo caso ci sono ben 100.000 euro per chi indovinerà i cinque numeri. Si può vincere a entrambi i concorsi contemporaneamente: chi vince al Million Day può vincere anche all’Extra Million Day essendo i numeri estratti diversi su entrambi i concorsi.

Million Day numeri vincenti/ Estrazione cinquine di oggi martedì 28 novembre 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

2 – 8 – 24 – 43 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

15 – 21 – 26 – 29 – 36

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA