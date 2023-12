Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi 30 dicembre 2023

MILLION DAY, NUOVA ESTRAZIONE IN QUESTO FINALE DI 2023

Il 2023 sta volgendo al termine. Mancano infatti ormai solamente due giorni a salutare quest’anno che ci ha regalato gioie e dolori, momenti belli ma anche periodi difficili, come è normale che sia nel corso della vita. In attesa di accogliere il nuovo anno, che ci auguriamo sia ricco di soddisfazioni e gioie, non possiamo perdere l’appuntamento solito con il Million Day, il concorso quotidiano che offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro in due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda alle 20.30.

Quotidianamente, infatti, si può giocare ben due volte a questo concorso che non va mai in vacanza, neppure a Natale o a Capodanno. Con un solo euro è possibile sperare di vincere un milione: una cifra astronomica che ci permetterebbe di chiudere l’anno nella maniera migliore.

MILLION DAY: COME PARTECIPARE AL FORTUNATO GIOCO

Al Million Day si possono vincere premi importantissimi che partono da due numeri indovinati fino ad arrivare a un milione di euro. Per partecipare al concorso ci sono poche semplicissime regole: basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un solo euro. C’è poi da fare una scelta ulteriore tra giocata semplice, plurima o sistemistica. Inoltre c’è la possibilità di giocare all’Extra Million Day, concorso che permette di vincere fino a 100.000 euro aggiungendo un altro euro. Anche in questo caso i numeri da scegliere sono cinque e sono compresi tra l’1 e il 55 ma saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. I due concorsi sono dunque complementari.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

16 – 19 – 35 – 51 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

20 – 22 – 26 – 31 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 30 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

