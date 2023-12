Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 29 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE?

Nuovo doppio appuntamento con il Million Day, il gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro in una doppia estrazione giornaliera: il primo appuntamento è alle 13, il secondo alle 20.30. Per giocare al fortunato gioco basta semplicemente scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e poi attendere l’estrazione prescelta per scoprire se siano vincenti o meno. Ricordiamo che c’è anche la possibilità di scegliere tra vari tipi di giocata: quella semplice, quella plurima e infine quella sistemistica.

Oltre che al Million Day, aggiungendo un altro euro si può partecipare anche al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece permette di portare a casa 100.000 euro con cinque numeri indovinati. Anche in questo caso vanno scelti tra l’1 e il 55 ma saranno estratti su quelli non vincenti del gioco principale.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VITTORIE

Giocare al Million Day è semplicissimo e allo stesso modo lo è anche vincere: non sempre, però, riesce la vittoria massima, ossia quella da un milione di euro. Le categorie di vincita per questo fortunato gioco partono infatti da due numeri indovinati ma i premi vanno mano a mano a salire con l’aumentare dei numeri indovinati. L’ultima volta che un giocatore ha ottenuto la vittoria da un milione è stato a Casalnuovo di Napoli il 5 dicembre, dunque ormai quasi un mese fa, con i numeri 13, 16, 19, 26 e 45.

In questo caso si trattava del 273° milionario dal lancio del gioco e al momento l’unico del mese di dicembre. La vittoria precedente era infatti arrivata il 25 novembre a Livorno e prima ancora il 13 novembre a Bologna e l’8 a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. In questi ultimi 3 giorni del 2023 arriverà un’altra vittoria? Lo scopriremo prestissimo!

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

4 – 25 – 26 – 32 – 54

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

12 – 23 – 36 – 41 – 44

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 29 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

