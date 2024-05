Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 22 maggio 2024: ecco le cinquine

Le maxi vittorie non mancano mai al concorso del Million Day. Ogni giocatore che quotidianamente deciderà di tentare la fortuna in una delle due estrazioni giornaliere, sogna proprio di vincere il massimo premio in palio che è, come spesso ricordiamo, da un milione di euro. Certamente non è semplice e immediato indovinare tutti i numeri della combinazione vincente ma non è neppure così raro: basti pensare che nel mese di maggio è accaduto già più di una volta. Le probabilità di ottenere il premio massimo in palio non sono altissime: parliamo di 1 su 3.478.761. Questo vuol dire, in parole povere, che soltanto un giocatore su 3.478.761 ci riuscirebbe.

Una possibilità remota, certo, ma le statistiche ci dicono che ogni mese sono vari i milionari che riescono a centrare la combinazione vincente e a portare a casa il premio più alto del concorso. L’ultima volta che è arrivata la grande vittoria è stato l’11 maggio: si è trattato della tredicesima vincita milionaria dall’inizio dell’anno e la numero 286 dal lancio del Million Day. Il fortunato è arrivato da Rivarolo Canavese, in provincia di Torino: ha vinto un milione con i numeri 11, 13, 17, 43, 47. Dall’11 maggio, dunque negli ultimi undici giorni, non sono arrivate vittorie milionarie: riuscirà qualcuno a portare a casa il maxi premio in palio in questi ultimi dieci giorni del mese di primavera? Lo scopriremo a breve controllando i numeri vincenti sul sito del Million Day o ancora analizzando questo articolo e quelli che seguiranno nei prossimi giorni.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI QUESTO MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY: 1 – 18 – 19 – 30 – 32

EXTRA MILLION DAY: 6 – 22 – 39 – 43 – 54

ORE 20.30

MILLIONDAY: 2 – 15 – 42 – 46 – 48

EXTRA MILLION DAY: 33 – 39 – 49 – 52 – 53

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

