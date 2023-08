Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 17 agosto 2023

ESTRAZIONE MILLION DAY: NUOVO APPUNTAMENTO E NUOVA VINCITA RECORD?

Nuovo appuntamento con il Million Day anche in questo giovedì 17 agosto. Il concorso permette di vincere fino a un milione di euro, viste le due estrazioni al giorno: la prima è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Giocare costa un solo euro mentre se si vuole partecipare al concorso aggiuntivo dell’Extra MillionDay si può fare aggiungendo solo un altro euro. Qui, in questo secondo gioco, si possono vincere ulteriori 100.000 euro che possono sommarsi a quelli del gioco principale. Per partecipare al Million Day le regole sono molto semplici: basta scegliere cinque compresi tra l’1 e il 55. Lo stesso vale per il concorso aggiuntivo, dove vengono estratti sempre cinque numeri sui 50 non vincenti del concorso principale.

MILLION DAY, I NUMERI RITARDATARI

Passiamo adesso ad una delle statistiche principali del Million Day ossia a quella dei numeri ritardatari. Su entrambi i concorsi il numero che manca da più tempo è il 33 che non si vede da 23 estrazioni, seguito dall’8 a 22 assenze. Sono 20 quelle del 26 mentre 18 del 48. Il numero 24 non si vede da 11 estrazioni, mentre il 50 da 10. Da 9 estrazioni mancano i numeri 55, 51 e 5. Infine, il numero 52 manca da 8 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

17 – 22 – 38 – 44 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

6 – 7 – 24 – 26 – 33

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 17 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

