Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 agosto 2023

MILLION DAY, NUOVO APPUNTAMENTO NEL WEEKEND E NUOVA VINCITA MILIONARIA IN ARRIVO?

Come accade ogni giorno, anche in questo sabato 19 agosto l’appuntamento è sempre lo stesso con il Million Day, concorso quotidiano che dà la possibilità di vincere fino a un milione di euro, indovinando i cinque numeri vincenti. Per giocare basta solamente scegliere cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55. Una volta scelti, bisognerà solo attendere orario dell’estrazione alla quale si è scelto di partecipare, considerando come ogni giorno ve ne sono due, una alle 13 e la seconda alle 20.30. Si può poi giocare anche all’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che offre la possibilità di vincere altri 100.000 euro. Per giocare all’Extra Million Day, si può aggiungere solamente un euro rispetto a quello già messo sul concorso principale.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 18 agosto 2023: scopri le cinquine

MILLION DAY, LE MAXI VITTORIE

Continua a non arrivare nessuna vittoria milionaria nel mese di agosto per il Million Day. Il concorso è giornaliero e permette di vincere due volte al giorno, essendoci due estrazioni quotidiane: c’è dunque una doppia di possibilità di vincere un milione di euro. Eppure, nel mese in corso, ancora non è arrivato nessun giocatore milionario: infatti a trionfare l’ultima volta è stato un giocatore di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, addirittura il 19 luglio scorso. L’11 luglio scorso invece aveva vinto invece un giocatore di Aradeo, a Lecce. Il 6 luglio il fortunato era stato un giocatore di Roma mentre il giorno prima aveva vinto un giocatore di Milano. A giugno erano stati tre i milionari: a Pescara, Napoli, Settimo Milanese. Due vittorie a maggio e sei ad aprile.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 17 agosto 2023: le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

2 – 7 – 9 – 43 – 45

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

21 – 31 – 48 – 53 – 55

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Million Day/ Estrazione cinquine dei numeri vincenti di oggi 16 agosto 2023

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA