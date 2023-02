Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 febbraio 2023

MILLION DAY: ESTRAZIONE DEL 19 FEBBRAIO

Anche oggi, come di consueto, alle 20:30 verranno fatte le due estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che potrebbero portare nelle tasche di qualche fortunato giocatore l’impressionante cifra di 1 milione di euro! Giocare è semplicissimo, mentre per vincere occorre un pizzico di fortuna, riuscendo ad indovinare tutti e 5 i numeri estratti, indipendentemente dall’ordine di uscita o di scommessa, ma comunque le vittorie non mancano di certo e solamente nel 2023 sono stati assegnati ben 7 premi milionari.

L’ultimo vincitore del Million Day è stato baciato dalla Dea Bendata il giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio, nella città di Villapiana in provincia di Cosenza. A riprova delle generosità della Dea Bendata, che sembra mantenere sempre un occhio di riserbo per coloro che giocano al Million, la vittoria precedente risale al 9 di febbraio, solamente 5 giorni prima, ed è stata assegnata ad un giocatore di Bardolina, in provincia di Verona. L’estrazione dell’Extra Million Day, invece, ha visto il suo ultimo vincitore in data 15 febbraio, con una scommessa piazzata da Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

COME GIOCARE AL MILLION DAY

Le regole del Million Day, come anticipato, sono veramente semplicissime ed anche chiunque non abbia mai partecipato ad un gioco simile non avrà certo alcuna difficoltà a tentare la fortuna! Infatti, per giocare e vincere basterà, prima, indicare 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, e poi attendere le 20:30 per sapere l’esito dell’estrazione, scoprendo subito se si è vinto l’ambito milione del montepremi, o anche uno degli altri premi minori, assegnati a chi indovina solo parte della cinquina estratta.

Quella descritta sopra è la modalità di gioco classica, o singola, del Million Day e costa appena 1 euro. Per i giocatori che preferiscono, invece, indicare più cinquine nella propria schedina, possono optare per la giocata plurima, al costo di 1 euro ogni 5 numeri indicati. Infine, vi è anche per i giocatori esperti la possibilità di selezionare la giocata sistemica, con cui si possono scegliere tra i 6 e i 9 numeri, indicando anche il sistema con cui processare l’eventuale vincita. Le scommesse del Million Day possono essere fatte sia online, sul sito dedicato al gioco o sull’app MyLotteries, oppure anche di persona semplicemente recandosi in una ricevitoria Sisal.

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Giocando al Million Day o all’Extra MillionDay qualche nuovo giocatore potrebbe chiedersi se esistano dei suggerimenti sui numeri più fortunati per indirizzare la propria scommessa, massimizzando le probabilità di portarsi a casa un qualche ottimo premio, possibilmente milionario! Sul sito dedicato al gioco sono riportate le statistiche di uscita dei numeri per entrambe le estrazioni. Nel primo caso, per esempio, il numero più frequente è da tempo il 9 con le sue 43 apparizioni complessive, sulle 50 considerate dal sito. Nella top 5 seguono, poi, il 34, il 30 e il 26 a pari merito con 41 presenze, e chiude il 53 con le sue 40 estrazioni. Nell’Extra Million Day, invece, svettano il 22 e il 5 con 42 estrazioni, seguiti dal 46 e dal 32 (entrambi con 41 presenze complessive), ed infine si trova il 19 con 40 presenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 19 FEBBRAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 19 FEBBRAIO 2023

