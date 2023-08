Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi domenica 20 agosto 2023: i ritardatari

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, LA DEA BENDATA ARRIVA ANCHE LA DOMENICA

Tornano Million Day ed Extra MillionDay con nuove estrazioni di numeri vincenti. La dea bendata non si ferma neppure oggi, domenica 20 agosto 2023. A riposarsi i suoi tanti appassionati, magari al mare o al fresco della propria abitazione. Invece, la fortuna fa il giro d’Italia per scegliere le persone da premiare. Voi avete solo il compito di fare la vostra giocata e di partecipare al concorso, se volete dare la caccia al milione di euro in palio. Se non avete voglia di recarvi in ricevitoria, potete effettuare la vostra giocata online. Del resto, le modalità non cambiano.

C’è la giocata singola, con la compilazione di una schedina con 5 numeri (tra 1 e 55 compresi) per un importo fisso a un euro. In alternativa, c’è la giocata plurima che permette di inserire nella stessa schedina fino a 10 giocate singole. La terza giocata è quella sistemistica, ma in questo caso potete scegliere tra il sistema integrale e quello ridotto. Il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole componibili con i numeri selezionati; l’altra genera una parte delle possibili giocate singole. Per quanto riguarda Extra MillionDay, per giocare basta aggiungere l’opzione di gioco, e quindi l’importo di un euro, a quella classica del Million Day.

I RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Analizziamo un po’ di statistiche in vista della nuova estrazione di Million Day e di quella dell’Extra MillionDay. Soffermiamoci sui ritardatari, partendo dal gioco principale. Al primo posto c’è 49 con 63 assenze. Al secondo posto c’è 20 con 58 estrazioni di ritardo. Al terzo posto c’è il 26 che invece non si vede da 33 appuntamenti con la fortuna. Fuori dal podio c’è il 46 che non si fa vedere da 32 concorsi. A completare la top five è il 33 che invece di assenze ne ha collezionate 30.

Dal Million Day passiamo all’Extra MillionDay. Al primo posto c’è il 2 assente da 61 estrazioni. Sono 43 invece per l’8 che è al secondo posto. Al terzo c’è il 9 con 27 assenze. Sono 23 i ritardi per il 39. Invece, al quinto posto dei ritardatari del gioco opzionale c’è il 5 che non si vede da ben 20 appuntamenti. In assoluto, invece, al primo posto c’è 5 con 16 estrazioni saltate, sono 15 per il 52, mentre al terzo posto c’è 49 con 13 ritardi. Al quarto posto la coppia formata da 39 e 35, con 11 assenze. Al quinto posto il 46 con 9 estrazioni di ritardo.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

4 – 8 – 28 – 29 – 36

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13

16 – 26 – 34 – 50 – 51

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

