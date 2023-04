Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi domenica 9 aprile 2023

DUE NUOVE ESTRAZIONI PER MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

La caccia al milione non si ferma neanche il giorno di Pasqua, dunque è il momento di inaugurare anche oggi l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay odierna, domenica 9 aprile 2023. Un appuntamento che da qualche tempo è raddoppiato, con il primo sorteggio che si terrà puntuale alle 13 e il secondo che manterrà il consueto orario alle 20.30. Restate con noi per scoprire regole, modalità di gioco e di riscossione dei premi, ma come prima cosa vediamo che cosa si vince.

Nel Million Day, la prima vincita si ottiene con due dei cinque numeri fortunati. in questo caso il premio è di due euro, poi sale a cinquanta euro con tre numeri mentre con quattro numeri acchiappate mille euro. La cinquina completa dà naturalmente accesso all’ambitissimo milione di euro. Un meccanismo simile caratterizza anche l’Extra MillionDay, dove il primo premio arriva sempre con due numeri e vale quattro euro. Si passa a una vincita da cento euro con tre numeri, da mille euro con quattro numeri e da centomila euro con tutti e cinque gli “extra” numeri.

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Mentre aspettiamo il momento della prima estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay vediamo insieme le statistiche di gioco, così da capire se ci sono dei numeri che potrebbero nascondere qualche potenzialità in più. Come prima cosa vediamo la top five dei numeri frequenti, calcolati sulla base degli ultimi 365 giorni. Partiamo dal Million Day, dove come prima cosa incontriamo i numeri 48 e 49 che sfoggiano 4 estrazioni ciascuno, proseguendo poi con il 37 e il 43 da 5 estrazioni a testa. Chiudiamo la classifica con il numero 24, che è già stato sorteggiato 6 volte.

Un’analoga top five si può stilare anche per la variante di gioco Extra MillionDay, dove troviamo il 42 e il 55 con 4 turni, il 13 e il 28 con 5 estrazioni alle spalle e il 44 con 6 serate.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

È il momento di passare ai numeri ritardatari, cioè quelli che stanno evitando le estrazioni da molto tempo, in alcuni casi anche da oltre un mese. Che possa nascondersi tra di loro il numero che completerà la cinquina vincente? Questa è una valutazione che spetta ai singoli giocatori, intanto però possiamo darvi una mano proponendovi la top five dei grandi assenti del MillionDay: parliamo dell’8 e del 38 che sfoggiano 29 assenze ciascuno, poi proseguiamo con il 52 che manca da 30 serate, il 18 che latita da 39 turni e l’11 che ha collezionato 44 assenze.

Passando a studiare la variante di gioco Extra MillionDay incontriamo il 33 con 30 assenze, il 31 che manca da altrettanti sorteggi, il 30 che segna un netto stacco con 41 assenze, il 27 che ha disertato le ultime 45 serate e infine il 36, che segna il record il 75 assenze.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: COME SI GIOCA

Per prendere parte alle scommesse per il MillionDay e l’Extra MillionDay ci sono alcune semplici regole da rispettare. Si gioca tramite l’apposita schedina da compilare online oppure in ricevitoria, selezionando dei numeri tra 1 e 55. In base alla modalità di gioco prescelta potete scegliere diverse combinazioni: la giocata singola consiste in una cinquina completa, la plurima in più di una cinquina mentre i sistemi integrale e ridotto escono dalla modalità delle cinquine e vi permettono di scegliere dai 6 ai 9 numeri. Ogni cinquina costa un euro.

La variante di gioco Extra MillionDay consiste in una seconda possibilità per le vostre combinazioni, perché l’estrazione avviene subito dopo quella principale e quindi prende in considerazione i 50 numeri rimanenti, da cui ne saranno pescati 5. È interessante sottolineare che i premi dell’Extra MillionDay si sommano a quelli vinti al MillionDay.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 APRILE 2023 DELLE ORE 13

2 – 19 – 29 – 48 – 52

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 9 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

1 – 27 – 31 – 49 – 50

