Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi lunedì 21 agosto 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: UNA NUOVA SETTIMANA CON LA FORTUNA

È iniziata una nuova settimana e non può che rinnovarsi l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day ed Extra MillionDay. Anche in questo caso è doppio: alle 13.00 e alle 20.30. In molti si stanno rilassando in vacanza, ma senza smettere di tentare la sorte, dato che la Dea bendata non si ferma ed è in cerca di persone da premiare.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi domenica 20 agosto 2023: ecco le cinquine

L’obiettivo dei giocatori è come sempre quello di indovinare la cinquina vincente che verrà estratta e i fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. È possibile giocare in ricevitoria oppure più comodamente online. Le modalità sono diverse: giocata singola, giocata plurima e giocata sistemistica (con sistema integrale o ridotto). L’ultimo giocatore a farcela, diventando milionario, è stato premiato nel corso dell’estrazione delle 13.00 dello scorso sabato.

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 19 agosto 2023

I RITARDATARI E I FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Prima della doppia estrazione di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, andiamo a vedere le statistiche del concorso, che possono essere un indizio interessante per i giocatori. Per quel che riguarda il gioco principale, la classifica dei ritardatari vede in testa il 49 con 69 assenze; il 20 con 59 assenze; il 26 con 34 assenze. La classifica dei frequenti invece vede primeggiare il 54, che si è ripetuto per 49 estrazioni; il 17 per 42 estrazioni; il 31 per 36 estrazioni.

Andiamo adesso all’Extra MillionDay. La classifica dei ritardatari in questo caso vede sul podio il 2 con 62 assenze; l’8 con 44 assenze; il 9 con 28 assenze. La classifica dei frequenti invece ha in testa il 41 e il 38 che si sono ripetuti da 37 estrazioni e il 28, che si è ripetuto per 35 estrazioni.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 18 agosto 2023: scopri le cinquine

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

3 – 24 – 37 – 48 – 53

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

25 – 28 – 29 – 32 – 41

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA