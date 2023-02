Million Day/ Estrazione numeri vincenti, di oggi martedì 14 febbraio 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Anche a San Valentino non si ferma l’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, martedì 14 febbraio 2023. Tra una corsa per acquistare regali, cioccolatini e fiori può essere utile sfruttare queste ore per studiare le statistiche di gioco e capire quali numeri potrebbero essere più interessanti rispetto agli altri.

Se andiamo a vedere quali sono i numeri frequenti estratti nelle ultime cinquanta serate, tra le statistiche del Million Day incontriamo il 52 con la sua partecipazione a 40 sorteggi, il 30 e il 53 in coppia con 41 turni ciascuno, il 26 con 42 estrazioni e il 9 con 44 presenze. Per quanto riguarda l’Extra MillionDay, i numeri favoriti sono il 7 e il 46 con 40 sorteggi a testa, il 22 e il 32 con 41 presenze e poi il 5 con 42 estrazioni alle spalle.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Gli scommettitori possono scegliere le cinquine su cui puntare fino alle 20.20 di stasera. Oltre questo orario, infatti, non sarà più possibile giocare in modo da consentire l’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30. Cinque minuti più tardi, però, sarà di nuovo possibile riprendere la caccia al milione in vista del sorteggio di domani.

Se vi manca ancora l’ispirazione, vediamo insieme quali sono i numeri ritardatari del gioco. Nel MillionDay, le statistiche segnalano il 43 con 25 assenze, il 5 che manca da 26 turni, il 26 che ha saltato le ultime 28 estrazioni, il 37 che manca da altrettante serate e il 28 che latita da 45 sorteggi. Nella variante di gioco Extra MillionDay si nota invece la mancanza del 48 con le sue 24 assenze, del 14 che manca all’appello da 25 serate, del 40 che è dispero da 30 turni, del 42 con 35 assenze e del 50, che ha ormai toccato quota 38 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 14 FEBBRAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

