Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

Oggi, sabato 18 marzo 2023, vanno in scena le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, nella speranza che l’ultimo sorteggio della settimana possa portare in dote agli scommettitori ricchi riconoscimenti economici. A tal proposito, segnaliamo che la Dea Bendata si è palesata in tutta la sua magnificenza lunedì 13 marzo, con una vincita da 1 milione di euro grazie al Million Day a Ivrea in provincia di Torino, in Piemonte. Sono 11 le vincite milionarie da inizio anno e 246 dal lancio del concorso.

Ricordiamo a tutti voi che coi numeri del Million Day si partecipa – qualora lo si desideri – anche all’Extra MillionDay, la cui combinazione vincente sarà costituita dai 50 numeri non estratti in occasione della prima tornata. Tre in tutto le tipologie di giocata che possono essere scelte: parliamo della singola, della plurima e della sistemistica. Le scommesse, come di consueto, termineranno alle 20.20 e riapriranno i loro battenti a partire dalle 20.35 (quando le giocate, però, saranno valide per il concorso del giorno seguente).

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può conquistare al Million Day e all’Extra MillionDay, qualora si riescano a intercettare i numeri vincenti delle estrazioni odierne? A risolvere i dubbi legati a questo interrogativo vi è il sito internet della lotteria, che spiega come con il Million Day si possa acciuffare un milione di euro se si indovinano tutti e cinque i numeri vincenti. Mille euro, invece, vengono vinti quando se ne intercettano 4. Per contro, 50 euro è il premio per 3 numeri pronosticati correttamente. Infine, il riconoscimento è pari a 2 euro quando i numeri azzeccati sono soltanto 2.

Con l’Extra Million Day, invece, totalizzando cinque punti su cinque ci si intasca un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Ottiene mille euro, invece, chi riesce a intercettare 4 numeri (100 euro a chi ne azzecca 3). Con due numeri “centrati”, infine, si ottengono 4 euro. Vale la pena ricordare che i premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’8 per cento.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

È davvero semplice giocare al Million Day, anche per coloro che per la prima volta si avvicinano a questo concorso a premi senza conoscerne a fondo le regole. Infatti, sarà sufficiente selezionare cinque numeri racchiusi nel novero che va da 1 a 55 per sperare di vincere il milione di euro messo in palio ogni giorno. L’attesa si protrarrà fino alle 20.30, quando, al termine delle estrazioni, sarà possibile comprendere quanto sia stata generosa la buona sorte.

Vi sono tre tipi di scommessa disponibili: la giocata singola, imperniata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, grazie alla quale sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che ingloba una selezione da 6 a 9 numeri e richiede di scegliere il sistema preferito fra integrale e ridotto. Per maggiori dettagli, collegarsi ai portali telematici ufficiali dei concorsi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 18 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 18 MARZO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











