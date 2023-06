Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi sabato 24 giugno 2023

MILLION DAY, ESTRAZIONI QUOTIDIANE: IN ARRIVO NUOVE VINCITE MILIONARIE?

Come ogni giorno, anche in questo sabato 24 giugno l’appuntamento è con il Million Day. Riuscirà qualche fortunato a portare a casa un milione nel gioco che dà la possibilità, con un solo euro, di vincere la maxi cifra? Ricordiamo che è molto semplice giocare: servirà solamente scegliere cinque numeri dall’1 al 55, ma non finisce qui. Infatti c’è anche un concorso aggiuntivo, chiamato Extra Million Day, che come il principale vede cinque numeri vincenti che vengono però sorteggiati sui 50 non estratti nel gioco principale.

Le estrazioni sono due ogni giorno: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Sono quindi raddoppiate le chance di vittoria considerando che ogni giorno c’è la possibilità di giocare due volte.

COME GIOCARE AL MILLION DAY?

Al Million Day sono diversi i tipi di giocata. Vanno scelti numeri compresi tra l’1 e il 55 ma si può inoltrare anche la giocata singola che prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, al costo di 1€. In questo caso non è esclusa la possibilità di giocare in abbonamento per più concorsi consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni. Nel caso di giocata plurima, invece, si possono inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi: anche in questo caso il costo è di 1€.

L’abbonamento in questo caso esiste per un massimo di 5 estrazioni. Infine esiste la giocata sistemica che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi. Vengono generate da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole e anche in questo caso l’importo è di 1€ ciascuna. L’abbonamento è possibile fino ad un massimo di 5 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

22 – 29 – 44 – 45 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 GIUGNO 2023 DELLE ORE 13

10 – 21 . 37 – 48 – 49

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

19 – 23 – 31 – 33 – 35



NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 24 GIUGNO 2023 DELLE ORE 20.30

22

2840 – 43 – 47

