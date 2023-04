Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi lunedì 10 aprile 2023

I NUMERI FREQUENTI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Si avvicina a grandi passi l’orario in cui si terrà la prima estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay di oggi, lunedì 10 aprile 2023! C’è ancora un po’ di tempo quindi per compilare la propria schedina, online oppure in ricevitoria, e di pensare alle prossime combinazioni su cui scommettere. A questo fine può essere d’aiuto andare ad analizzare le statistiche di gioco, a partire dai numeri frequenti. In questo caso si tratta dei numeri che sono stati sorteggiati più spesso negli ultimi 365 giorni.

La classifica del grandi favoriti del Million Day include il 49 con 4 presenze, il 43 e il 48 che hanno già collezionato 5 estrazioni, poi il 24 e il 37 che chiudono con 6 turni. Analogamente, tra i numeri frequenti dell’Extra MillionDay incontriamo il 42 e il 55 con 4 turni, il 13 e il 28 con 5 estrazioni alle spalle e il 44 con 6 presenze.

I NUMERI RITARDATARI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY

Un’altra statistica da esaminare con attenzione è quella che descrive i numeri ritardatari, cioè quelli che hanno disertato le ultime estrazioni da molto tempo, in alcuni casi anche da oltre un mese. Tra di loro potrebbe nascondersi il numero che completerà la cinquina vincente? Ogni scommettitore potrà dare la sua riposta a questa domanda, intanto però eccovi la top five dei grandi assenti del Million Day: partiamo dal 4 con le sue 28 assenze e proseguiamo con il 50 che sfoggia 29 assenze, poi l’8 che manca da 31 serate, il 38 che latita da 31 turni e il 18 che ha collezionato 41 assenze.

La classifica dei ritardatari dell’Extra MillionDay comprende invece il 48 con 25 assenze, il 43 che manca da 26 sorteggi, il 7 che segna 32 assenze, il 30 che ha disertato le ultime 43 serate e infine il 36, che segna il record il 77 assenze.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 APRILE 2023 DELLE ORE 13

11 – 14 – 24 – 30 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 APRILE 2023 DELLE ORE 13

4 – 12 – 23 – 31 – 53

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 10 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 10 APRILE 2023 DELLE ORE 20.30

–

