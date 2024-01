Million Day: estrazione numeri vincenti/ Vittorie milionarie in arrivo oggi 6 gennaio 2024?

MILLION DAY: DUE NUOVE ESTRAZIONI OGGI, 6 GENNAIO

In questo sabato di festa, giornata dell’Epifania 2024, l’appuntamento è quello di sempre con il gioco del Million Day, che non va mai in vacanza, neppure nei giorni segnati in rosso sul calendario. Anche oggi, infatti, sono due le estrazioni del fortunato concorso: la prima è alle 13 mentre la seconda alle 20.30.

Il gioco offre la possibilità, come dice lo stesso nome, di vincere fino a un milione di euro ma i premi partono già da due numeri indovinati: il concorso infatti mette in palio importanti e per questo è uno dei preferiti dai giocatori, ai quali basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 per giocare. Si può poi decidere se giocare anche all’Extra Million Day o meno: questo secondo concorso aggiuntivo permette di vincere invece fino a 100.000 euro puntandone solo un altro.

MILLION DAY: LE ULTIME MAXI VINCITE

Le regole per giocare al Million Day sono poche e molto semplici: il concorso offre la possibilità di vincere fino a un milione di euro ma si vince già indovinando due numeri. I premi salgono all’aumentare dei numeri indovinati e la vincita sarà più alta possibile quando verrà indovinata la maxi vittoria da un milione di euro. L’ultima grande vincita è arrivata a Casalnuovo di Napoli un mese fa, con i numeri giocati 13, 16, 19, 26 e 45.

Nessuna vittoria è stata centrata nel mese di gennaio e solamente una a dicembre. Quella prima ancora era arrivata a novembre, a Livorno, il 25 del mese, mentre il 13 a Bologna e l’8 novembre, a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. C’è dunque attesa per la prima maxi vittoria del mese di gennaio.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

8 – 19 – 21 – 31 – 35

8 – 19 – 21 – 31 – 35

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13

12 – 23 – 27 – 30 – 37

12 – 23 – 27 – 30 – 37

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 GENNAIO 2024 DELLE ORE 20.30

