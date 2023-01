Million Day, Extra MillionDay: estrazione 3 gennaio 2023/ I numeri vincenti di oggi

LE ULTIME VINCITE DEL MILLION DAY

Cresce l’attesa per la nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay, che ogni giorno mette in palio ricchi premi che arrivano fino ad 1 milione di euro. Bisognerà, come sempre, attendere le 20:30 per conoscere quali sono le cinquine vincenti e nel frattempo avremo tutto il tempo per pensare con cura ai numeri da puntare nella giornata di oggi, martedì 3 gennaio. In generale, infatti, ricordiamo che giocare è semplicissimo e non richiede nessuna particolare abilità, mentre le possibilità di vincere non scarseggiano affatto come dimostrano le numerose vittorie di dicembre.

Nell’ambito del Million Day, infatti, nel corso di dicembre sono stati ben 6 i milioni vinti in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dal lancio del gioco a premi a 235. L’ultimo milione è stato vinto con una scommessa piazzata l’ultimo giorno dell’anno a Rivalta di Torino, mentre in precedenza era stato un giocatore di Massafra, in provincia di Taranto, a portarsi a casa l’ambitissimo milione. Le altre vittorie del Million Day, invece, sono state segnate il 14 dicembre da Savona e il 9 dicembre contemporaneamente due da Roma ed una da Napoli.

REGOLE DEL MILLION DAY

Mentre attendiamo di scoprire se nella giornata di oggi, martedì 3 gennaio, un qualche fortunato giocatore del Million Day o dell’Extra MillionDay si porterà a casa l’ambito premio in palio, ripassiamo rapidamente le semplicissime regole di questo gioco a premi. Per vincere basterà indovinare tutti e cinque i numeri estratti alle 20:30, piazzando la propria scommessa scegliendoli tra l’1 e il 55. Il costo della scommessa è di appena 1 euro, e per ogni giocata si potrà aggiungere un altro euro per accedere anche all’estrazione Extra, fatta subito dopo la prima sui 50 numeri rimasti.

Inoltre, a tutti i giocatori del Million Day è data anche la possibilità di selezionare più di una cinquina nella propria scommessa, in quella definita giocata plurima, sempre al costo di 1 euro a cinquina. Infine, vi è anche la giocata sistemistica con cui si può scegliere tra i 6 e i 9 numeri, selezionando il sistema per elaborare le cinquine, massimizzando le possibilità di vincita. Per giocare al Million Day, inoltre, ricordiamo che si può fare sia online, sul sito dedicato o con l’app MyLotteries, oppure anche in una qualsiasi ricevitoria Sisal sul territorio italiano.

I NUMERI FORTUNATI DEL MILLION DAY

Comprese le semplicissime regole del Million Day e dell’Extra MillionDay, qualcuno potrebbe essere attirato dai ricchi premi in palio decidendo di tentare la fortuna per nell’estrazione di oggi. Magari potrebbe, dunque, chiedersi se esistano dei numeri fortunati su cui puntare per cercare di massimizzare le probabilità di portarsi a casa il milione in palio o altri dei premi disponibili. Sul sito dedicato si possono trovare i numeri estratti più frequentemente nelle ultime 50 estrazioni. Nel Million Day classico il più fortunato da tempo è il 9 con le sue 46 presenze. Seguono un po’ in ritardo il 20 (42 presenze) e il 26 con 41 estrazioni, tallonati dal 53 e dal 48 a quota 40 presenze. Nella versione Extra del gioco, invece, il più fortunato è il 5 con 38 presenze, seguito a ruota dal 32 con le sue 37 estrazioni. Ci sono poi il 22 e il 7, presenti 36 volte ed, infine, il 46 (34 estrazioni).

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 3 GENNAIO 2023

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 3 GENNAIO 2023

