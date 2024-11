Sta per ripetersi oggi – lunedì 18 novembre 2024 – l’appuntamento amatissimo con il Million Day e l’Extra MillionDay che dopo aver distribuito i loro ricchi premi alle ore 13 (con un concorso al quale abbiamo dedicato, come ogni giorno facciamo, un apposito articolo), torneranno a farlo con lo scoccare delle 20:30: la speranza è che finalmente vedremo uscire nuovamente il ricercatissimo milione che caratterizza e da il nome a questo concorso, soprattutto perché sono passati esattamente 20 giorni dall’ultima volta che la Dea Bendata ha deciso di assegnarlo con un novembre che – almeno, per ora – si sta rivelando piuttosto sfortunato.

Dato che alle ore 13 vi abbiamo già parlato delle regole che dovrete rispettare per giocare al Million Day – e se aveste qualche dubbio vi invitiamo a recuperare l’articolo che trovate linkato qui da qualche parte -, ora ci piacerebbe lasciarvi qualche consiglio sui numeri per potrebbero rivelarsi decisamente fortunati; se non – addirittura – milionari! Per farlo ovviamente ci rivolgiamo alle statistiche che ogni giorno, dopo ognuno dei due concorsi, vengono aggiornate per includere tutti i numeri più fortunati (ovvero più volte protagonisti dei concorsi) ed anche quelli sfortunati.

Nel primo caso – soffermandoci esclusivamente sul Million Day classico e non sulla versione Extra -, portiamo alla vostra attenzione il trio 54-25-17 che ha collezionato tra le 134 e le 144 presenze complessive (ovviamente non consecutive) negli ultimi 365 giorni con una cadenza media di un concorso ogni tre; mentre dall’altra parte della classifica spicca il trittico 32-21-12 che latita ormai – rispettivamente – da un minimo di 28 ed un massimo di 42 concorsi, così come a livello assoluto (ovvero le assenze consecutive tra il concorso base e l’Extra Million Day) spiccano il 43, il 4, il 28, il 18 e il 55, con un minimo di 12 e un massimo di 21 giorni in cui non si sono fatti vivi né alle 13, né alle 20:30.

