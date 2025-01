Si ripeterà tra qualche ora il sempre attesissimo (e forse anche più partecipato del primo) secondo appuntamento giornaliero con il Million Day che precisamente allo scoccare delle ore 20:30 ci consegnerà – innanzitutto – i suoi nuovissimi numeri vincenti per poi procedere all’incoronazione dei nuovi vincitori tra i quali potrebbe ricomparire un fortunatissimo milionario titolare del primo – ed ovviamente più alto – premio tra quelli messi in palio dalla Dea Bendata in questo sorteggio quotidiano: se foste in ritardo o ve ne foste (malauguratamente) dimenticati, sappiate che non si sono ancora chiuse le finestre per giocare al Million Day dato che da regolamento avrete tempo fino ad una decina di minuti prima dell’effettivo sorteggio; e dunque – visto che il concorso di terrà alle 20:30, come dicevamo poco fa – fino al limite delle 20 e 20!

Sempre immaginando che non sappiate bene cosa sia il Million Day, tenente a mente che si tratta di un concorso nel quale dovrete cercare di indovinare una parte o – meglio ancora – tutti i numeri vincenti che verranno sorteggiati alle 20:30, ottenendo in cambio un premio proporzionale a quanti ne avrete centrati: per farlo non avrete grandi limiti, se non il fatto che potrete giocare al massimo 5 numeri per volta (almeno, restando nella versione base del gioco) e che dovranno essere tutti inclusi entro il 55; mentre d’altra parte è anche importante precisare che – ovviamente – nulla è gratuito, ma che al contempo vi basterà pagare appena un euro ogni 5 numeri giocati!

Senza dilungarci troppo nelle regole ‘avanzate’ del Million Day (che vi sconsigliamo di seguire nel caso in cui non siate degli abitudinari di questo tipo di concorsi a premi), vale la pena fare anche una piccola digressione sui già citati premi: come dicevamo all’inizio, il più alto dei bottini in palio potrebbe portare nelle vostre tasche la bellezza di un milione tondo di euro; seguito da altri due gradini di vincite pari a mille o 50 euro (che otterrete con 4 o 3 numeri centrati) e chiuso da un ultimissimo gradino da 2 euro che saranno – comunque – pari al doppio della vostra giocata iniziale!

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: