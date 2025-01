Siamo arrivati al 14simo giorno di gennaio – ed anche se certamente lo saprete vi ricordiamo che si tratta di un martedì – ed è arrivato anche il momento di accogliere due nuovissimi appuntamenti con le estrazioni (sempre immancabili!) del Million Day e dell’Extra MillionDay che ci regaleranno altre quattro freschissime cinquine di numeri vincenti pronti a tradursi in qualche ricchissimo premio, o addirittura – per non dire soprattutto – in quell’ambitissimo bottino da 1 milione di euro che da sempre rendere in Million Day un appuntamento fisso per migliaia di giocatori speranzosi di poter essere incornati come nuovi milionari grazie a proprio questo divertentissimo concorso!

Oltre che divertente – e questa è certamente una notizia importante per tutti voi carissimi e speranzosi giocatori – il Million Day e l’Extra MillionDay sono anche semplicissimi perché di fatto di basterà scegliere solamente 5 numeri che per voi potrebbero essere vincenti: questi andranno poi detti all’addetto di uno qualsiasi dei tantissimi punti scommessa che si trovano pressoché in ogni città, oppure anche personalmente inseriti nell’apposita schedina dedicata a questo singolare concorso chiedendo allo stesso addetto di compilarla di vostro pugno o – ancora – indicati nella versione digitale della schedina che trovata in uno dei tantissimi siti accreditati dall’Agenzia Dogane e Monopoli semplicemente cercandoli sul web.

Un’altra cosa importante da dirvi se voleste giocare al Million Day è che oltre alla cinquina singola che vi abbiamo appena spiegato come giocare, potrete anche scegliere di indicarne più di una nella cosiddetta giocata plurima: la quantità di numeri che potrete riportare in una singola scommessa dipenderà dalla modalità di gioco scelta prima perché con la schedina digitale o fisica compilata personalmente potrete segnare fino ad un massimo di dieci combinazioni, che scenderanno a cinque nel caso in cui preferiate farvi aiutare dall’addetto del punto scommessa.

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

