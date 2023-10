Million Day: numeri vincenti/ Arriva l’estrazione di oggi sabato 21 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: APPUNTAMENTO IN QUESTO SABATO

Come ogni giorno, anche oggi, sabato 21 ottobre, l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, il gioco che consente di vincere fino a un milione di euro. Come qualsiasi altro giorno, anche oggi sono due le estrazioni del gioco e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. Il gioco offre l’opportunità di diventare milionari con due estrazioni al giorno, che si tengono alle 13 e alle 20.30. È doppia, dunque, la possibilità di vincere e di portare a casa la somma importantissima che permetterebbe certamente di cambiare vita.

Ma come si gioca al Million Day? Ricordiamo che i numeri vanno scelti tra l’1 e il 55. L’obiettivo è quello di indovinare i numeri che vadano a coincidere con quelli vincenti: se così fosse, indovinando 5 numeri si porterebbe a casa il massimo premio da un milione. Le categorie di vincita sono però molte e partono già da due numeri. Dunque si vince già indovinando due numeri ma i premi crescono con più numeri indovinati. Per il Million Day c’è in palio un milione di euro mentre per l’Extra Million Day sono 100.000 euro quelli che si possono vincere.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE MAXI VINCITE

In ogni estrazione del Million Day, l’obiettivo è sempre quello di portare a casa un milione di euro, maxi cifra che sarebbe certamente in grado di cambiare la vita a chi la porta a casa. L’ultima volta che un giocatore è riuscito ad ottenere la grande somma è stato il 14 ottobre, ad Alessandria, con i numeri 3, 5, 6, 17 e 31. Quella nella provincia piemontese è stata la prima vittoria del mese di ottobre, considerando che quella precedente era arrivata solo un mese prima, a Borgo Val di Taro, il 16 settembre. Proprio a settembre avevano però vinto anche altri due giocatori, a Roma il 14 e sempre nella Capitale il 1 settembre, ma con una giocata online. Solo una vittoria, invece, nel mese di agosto, a Sirmione. Come ricordiamo spesso, sono tanti i premi del Million Day: qualora non si dovesse vincere la somma da un milione di euro è possibile comunque portare a casa premi importanti.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

10 – 11 – 26 – 27 – 43

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

5 – 36 – 40 – 53 – 55

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 21 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

