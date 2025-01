Sta per tornare per la seconda volta nella giornata nella nostra vita – carissimi lettori – l’appuntamento con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay che esattamente alle ore 20:30 ci consegneranno le loro seconde cinquine vincenti della giornata di oggi, lunedì 13 gennaio 2025, che per qualcuno di particolarmente fortunato tra voi potrebbero tradursi in uno dei quattro (oppure otto, se consideriamo anche il sorteggio Extra del Million Day) ricchissimi premi in palio: in questo gennaio, dopo una lunga attesa che si è protratta fino alla giornata di ieri, abbiamo avuto modo di incappare già nel primo nuovo milionario; ma i numerosissimi premi vinti lo scorso anno ci insegnano che facilmente questa sera qualcuno potrebbe seguire le sue (ricchissime) orme!

Se non vi fosse mai capitato di partecipare a questo concorso unico nel suo genere prima d’ora, sappiate che complessivamente le regole del Million Day sono veramente facili e – fortunatamente – poche: innanzitutto è importante partire dal dirvi che potete egualmente giocare sia online in uno dei tantissimi siti accreditati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, oppure anche in una delle ancor più numerose ricevitorie Sisal o agenzia di scommesse che si trovano pressoché ovunque – spesso e volentieri anche all’interno delle tabaccherie – sia dicendo all’addetto del banco i vostri numeri preferiti, sia barrandoli personalmente nell’apposita schedina.

Abbiamo accennato ai numeri e non possiamo – ora – far altro che dirvi che per il Million Day ve ne serviranno almeno 5 che siano tutti compresi tra l’1 e il 55 massimo a vostra totale indiscrezione: il costo di una giocata di questo tipo – anche detta ‘classica’ – è di solamente un euro, al quale potrete aggiungerne anche un secondo per rendere la vostra combinazione valida anche per il sorteggio della versione Extra del concorso che si tiene immediatamente dopo quello principale ma senza includere al suo interno la prima cinquina eletta a vincitrice!

