È già fissato – oltre che ovviamente attesissimo – l’appuntamento delle 20:30 di oggi con le estrazioni del Million Day e dell’immancabile Extra MillionDay che potrebbero finalmente tornare a consegnare i loro ricchissimi premi ad alcuni tra i più fortunati giocatori che saranno riusciti con la loro scommessa ad indovinare anche solo una minima parte dei numeri vincenti che verranno annunciati ufficialmente dalla Dea Bendata allo scoccare dell’ora x del sorteggio: nel peggiore dei casi – ovvero se riusciste ad indovinare solo un paio tra i numeri del Million Day – la vostra vincita ammonterà a 2 euro (pari al doppio della scommessa iniziale); ma nel migliore potreste portarvi a casa addirittura 1 milione di euro netti!

D’altra parte, prima di lasciarvi all’attesa della scoperta dei numeri vincenti di oggi ci teniamo anche a ricordarvi che nel Million Day oltre alla giocata tradizionale (che prevede la scelta di 5 numeri al costo di 1 euro) avrete la possibilità di sceglierne anche una delle altre due: da un lato c’è quella plurima che vi permetterà di indicare in una sola schedina fino ad un massimo di 5 differenti cinquine – oppure 10 nel caso in cui giochiate online – che andranno tutte pagate singolarmente 1 euro; mentre dell’altro c’è anche la giocata sistemistica con la quale potrete scegliere tra i 6 e i 9 numeri che verranno poi elaborati in tutte le possibili cinquine collegate alla vostra sequenza, il tutto a costi variabili in base ai vostri numeri.

In tutti i casi – classico, plurimo o sistemistico – potrete anche scegliere di far valere la vostra sequenza per il concorso Extra del Million Day: nel primo caso il costo sarà di soli 2 euro totali, mentre nel secondo potrete scegliere quante delle cinquine indicare trasportare nella seconda versione pagandole – ovviamente – 1 euro l’una; così come nella giocata sistemistica la versione Extra vi costerà sempre 1 euro per ogni cinquina elaborata e generata dal sistema.