Nonostante oggi – ovviamente martedì 24 dicembre 2024 – sia la Vigilia di Natale torneranno (come loro abitudine dato che non si fermano mai, neppure durante le festività più importanti) a farci compagnia i due classici e partecipatissimi concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che ci hanno dato appuntamento esattamente alle ore 13 – con dei numeri che vedremo proprio in questo articolo – e poi nuovamente alle 20:30 nel bel mezzo delle frenetiche preparazioni per il veglione natalizio che raccoglierà tutti i parenti a casa vostra: anche se è un giorno di festa, le regole e i premi in palio nel Million Day non cambieranno; così come restano del tutto invariate le vostre possibilità di aggiudicarvi uno di quei ricchissimi bottini in palio!

Il nostro invito per oggi – nel caso in cui ovviamente vogliate giocare al Million Dat – è quello di non cercare neppure una ricevitoria Sisal aperta (dato che, di fatto, potrebbe rivelarsi piuttosto complesso riuscire nell’impresa) ma di rivolgervi direttamente ad uno dei tanti siti accreditati o – meglio ancora – all’app MyLotteris: in questo caso – infatti -, se non possedeste già un account potreste anche incassare (ovviamente dopo la facilissima registrazione nella quale dovrete mettere necessariamente anche un documento) un ottimo bonus di benvenuto che vi permetterà di giocare – e potenzialmente vincere – senza spendere neppure un euro di tasca vostra; di fatto rendendo la vincita ancor più interessante e piacevole!

Oltre alle regole del Million Day classiche – che prevedono la solita scelta di cinque numeri con cui compilare la schedina e l’attesa fino all’ora x dell’estrazione – restano sempre valide anche oggi l’opzione di giocata plurima (con la quale vi sarà data la possibilità di scegliere più cinquine, pagandole tutte singolarmente 1 euro, fino ad un limite che online è fissato a 10) e quella sistemistica (basata sulla scelta di un numero compreso tra 6 e 9 numeri, con il sistema che elaborerà per voi tutte le possibili cinquine a costi leggermente più alti).

