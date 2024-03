Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi, 9 marzo 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI E NUOVI PREMI

Come ogni giorno della settimana, anche in questo sabato 9 marzo l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, il gioco fortunato che permette di vincere premi importantissimi che arrivano fino a un milione di euro. Una somma molto alta che si può ottenere con un solo euro giocato: questo, infatti, è il costo fisso della puntata al concorso quotidiano che si tiene 365 giorni l’anno, ovviamente 366 in questo 2024 bisestile. Con un altro euro, poi, si può partecipare anche al secondo concorso, quello aggiuntivo dell’Extra Million Day: un gioco che vede le stesse regole del primo ma numeri differenti estratti, essendo in questo caso la combinazione “scelta” sui numeri non vincenti del gioco principale.

Ripassiamo allora qualche regola: per giocare al Million Day basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. La giocata può essere inoltrata in ricevitoria, tramite schedina cartacea, oppure tramite il sito del Million Day o ancora sulle App MyLotteries. Per giocare al concorso quotidiano è possibile compilare una o più schedine in formato digitale e attendere l’estrazione dei numeri vincenti. Per giocare al Million Day è necessario essere in possesso di un conto gioco attivo o registrarsi con il proprio account su uno dei siti autorizzati dell’ADM, aprire un nuovo conto e ricaricarlo dell’importo necessario per cominciare a giocare. Per controllare la schedina, poi, allo stesso modo si può recarsi in ricevitoria con la schedina cartacea oppure andare sul sito del Million Day dove vengono pubblicate le combinazioni vincenti. Allo stesso modo si può controllare la propria giocata su questo articolo.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 5 – 20 – 31 – 43 – 51

EXTRA MILLION DAY: 4 – 8 – 9 – 27 – 38

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 12 – 13 – 41 – 20 – 3

EXTRA MILLION DAY: 19 – 24 – 47 – 52 – 55

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

