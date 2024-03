Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 20 marzo 2024

MILLION DAY: REGOLE DEL CONCORSO QUOTIDIANO

Solo pochi giorni fa al Million Day è arrivata la maxi vincita da un milione di euro. È avvenuto lunedì 18 marzo con l’estrazione delle 13: la combinazione da cinque numeri ha permesso ad un fortunato giocatore di portare a casa proprio la cifra a sei zeri, portando a 279 le vincite milionarie dal lancio del gioco. Il concorso è particolarmente fortunato, con le sue due estrazioni giornaliere: la prima si tiene alle 13 e la seconda alle 20.30. Si tratta di due appuntamenti nei quali è possibile vincere proprio il maxi premio ambito da tutti.

Per giocare al Million Day basta puntare un euro: questo è il prezzo di ciascuna giocata. Si possono poi scegliere 5 numeri compresi tra l’1 e il 55 e optare per una giocata semplice (con la compilazione di una schedina di 5 numeri), plurima (che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole) o ancora sistemistica (si possono scegliere da 6 a 9 numeri per aumentare le probabilità di vincita). In questo caso esistono due tipologie di sistema: sistema integrale o sistema ridotto. In qualsiasi tipo di giocata del Million Day è possibile aggiungere anche l’opzione dell’Extra Million Day: in questo caso il concorso aggiuntivo permette di portare a casa fino a 100.000 euro puntando solamente un altro euro in aggiunta alla giocata principale. Le estrazioni, come abbiamo detto, sono due e si può giocare ogni giorno, 24 ore al giorno, ad eccezione di due intervalli di chiusura del gioco.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 9 – 24 – 39 – 51

EXTRA MILLION DAY: 6 – 7 – 12 – 19 – 23

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











