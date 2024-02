Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 21 febbraio 2024: ecco le cinquine

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUOVE ESTRAZIONI E NUOVI PREMI IN ARRIVO

Come ogni giorno, anche in questo 21 febbraio l’appuntamento è lo stesso di ogni giorno con il Million Day, il gioco che permette di vincere fino a un milione di euro con due giocate giornaliere. La prima, infatti, è alle 13 mentre la seconda alle 20.30. In entrambe le estrazioni bisognerà scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. Le stesse regole sono applicabili anche per l’Extra Million Day, concorso aggiuntivo che invece permette di vincere fino a 100.000 euro. In questo caso, però, l’estrazione sarà effettuata sui 50 numeri non vincenti del gioco principale: si tratta dunque di due concorsi complementari ed è possibile vincere a entrambi.

Ricordiamo che la giocata potrà essere avanzata in ricevitoria oppure online sul sito ufficiale del gioco e dopo la decisione della combinazione preferita, bisognerà scegliere tra giocata semplice, plurima oppure sistemistica. I giocatori potranno poi anche decidere se giocare o meno in abbonamento dunque per un certo numero di volte. I premi del Million Day sono particolarmente importanti e arrivano fino a un milione di euro. Le categorie di vincita, però, sono varie e partono da due numeri indovinati. Ormai da tre settimane, nel concorso, non arriva la maxi vincita da sei zeri: l’ultima è arrivata infatti il 31 gennaio a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. A febbraio, ancora, nessuno è riuscito a portare a casa la cifra più importante. Arriverà, negli ultimi otto giorni del mese, il milione?

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 5 – 8 – 48 – 51

EXTRA MILLION DAY: 13 – 16 – 20 – 44 – 50

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 25 – 31 – 33 – 38 – 46

EXTRA MILLION DAY: 11 – 20 – 27 – 30 – 40

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

