Estrazione Million Day/ Scopri le cinquine dei numeri vincenti di oggi 22 febbraio 2024

MILLION DAY: REGOLE E COME PARTECIPARE

Comincia una nuova giornata e come sempre porta con sé due nuove estrazioni del Million Day, una alle 13 e una alle 20.30. È ormai da un po’ che il fortunato gioco non regala la vittoria massima da un milione, avvenuta l’ultima volta il 31 gennaio 2024 a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, con i numeri 9, 25, 33, 39 e 41 con una giocata serale. Gennaio è stato un mese fortunato perché oltre alla vittoria nell’ultimo giorno disponibile ha regalato anche altri tre successi: a Roma, il 24 con una giocata serale, a Milano, il 9 del mese sempre con l’estrazione delle 20.30 e prima ancora a Rende, in provincia di Cosenza, con l’estrazione giornaliera delle 13 il giorno precedente.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 21 febbraio 2024: ecco le cinquine

Febbraio ancora non ha regalato gioie da un milione anche se il concorso, come sempre ricordiamo, offre varie categorie di vincita che partono già da due numeri indovinati. Sono tanti, infatti, i premi che si possono ottenere giocando al fortunato gioco quotidiano, che permette di giocare seguendo poche semplicissime regole. In primis vanno scelti cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55: dopo andrà puntato su questi un euro. Con l’aggiunta di un altro euro si potrà giocare invece all’Extra Million Day che permette di vincere fino a 100.000 euro scegliendo sempre cinque numeri nello stesso range. In questo caso però i numeri saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale. Per il concorso primario va scelto inoltre se avanzare una giocata semplice, plurima o sistemistica. Buona fortuna a tutti i giocatori del Million Day!

Estrazione Million Day, numeri vincenti/ La cinquine di oggi 20 febbraio 2024

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 11 – 21 – 26 – 37 – 46

EXTRA MILLION DAY: 3 – 13 – 20 – 24 – 28

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: 30 – 37 – 41 – 44 – 49

EXTRA MILLION DAY: 4 – 7 – 18 – 19 – 34

(I numeri vincenti del concorso MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 19 febbraio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA