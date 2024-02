Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 28 febbraio 2024

MILLION DAY: COME CONTROLLARE I NUMERI E RISCUOTERE LA VINCITA

Come ogni giorno anche oggi torna l’appuntamento con il Million Day, il concorso che permette di vincere fino a un milione di euro giocando cinque numeri. Questi dovranno essere compresi tra l’1 e il 55 e su di essi andrà puntato un euro. Le estrazioni alle quali si può partecipare sono due: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Dopo aver avanzato la propria giocata, arriverà il momento di controllare la giocata: si potrà fare sul sito del gioco sulla sezione “Estrazioni Million Day” dove troveremo i numeri giorno per giorno oppure inserendo il numero di serie dello scontrino nella pagina “Verifica vincite” della sezione Million Day.

I giocatori in possesso di uno scontrino del Million Day cartaceo e in formato digitale, dopo le estrazioni ufficiali potranno scoprire se la loro giocata è vincente o meno attraverso il web, sul sito ufficiale, tramite lo strumento di verifica vincite Million Day disponibile su app My Lotteries o in ricevitoria. La giocata al concorso può essere verificata fino a 60 giorni dopo e proprio questa è la scadenza per la riscossione della vincita. Si può procedere alla riscossione del premio secondo le procedute previste dal regolamento ufficiale: la modalità di riscossione varia a seconda dell’importo della vincita e della modalità con cui è stata effettuata la giocata, se online o attraverso la rete fisica. Il premio massimo al Million Day è quello da un milione di euro che si ottiene indovinando i cinque numeri vincenti.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 2 – 13 – 14 – 15 – 31

EXTRA MILLION DAY: 3 – 5 – 18 – 25 – 51

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











