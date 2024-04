Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 9 aprile 2024

La nuova settimana sta procedendo e anche oggi, martedì 9 aprile 2024, è tempo dell’estrazione del Million Day e del concorso ad esso associato, l’Extra Million Day. In palio ci sono rispettivamente 1 milione di euro e 100 mila euro. In molti hanno le dita incrociate, proprio perché le somme non sono da poco. Quand’è stata l’ultima volta che in Italia qualcuno è diventato milionario? L’ultima maxi vincita risale a poco più di una settimana fa. Anche a marzo c’erano state due estrazioni molto fortunate. Per cui la speranza è quella che la Dea Bendata si ripeti e assegni il massimo premio a qualche partecipante del concorso. Ancora meglio se un nostro lettore. Le probabilità di indovinare cinque numeri su cinque di quelli estratti dall’urna, secondo i dati ufficiali, sono di 1 su 3.478.761.

Il concorso quotidianamente si sdoppia con un sorteggio alle 13.00 e uno alle 20.30, con la possibilità di giocare che escludono esclusivamente i minuti subito prima e subito dopo l’estrazione. Dato che c’è tempo per tentare la sorte, possiamo andare a leggere nuovamente le regole del gioco. Esso prevede che si scelgano, per entrambi i concorsi, cinque numeri che sono compresi tra l’1 e il 55. Nel caso in cui ci sia corrispondenza completa tra questi e quelli sorteggiati, la buona notizia è che possiamo gustare il massimo premio. Nel caso in cui la corrispondenza sia parziale, invece, ci sono i premi minori in palio, che sono comunque abbastanza soddisfacenti. Allora incrociamo le dita e andiamo a scoprire l’esito odierno.

ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI: SCOPRI LE CINQUINE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 27 – 28 – 44 – 50 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 1 – 17 – 29 – 45 – 51

ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI: SCOPRI LE CINQUINE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











