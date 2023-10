Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle cinquine di oggi martedì 31 ottobre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: ESTRAZIONE… PAUROSA!

Il tanto atteso giorno di Halloween è arrivato. La festa, amatissima dai bambini e in generare dai più giovani, è l’occasione giusta per divertirsi, mascherarsi e passare una giornata diversa. Se i più piccolini gireranno per le case facendo dolcetto o scherzetto, i più grandi parteciperanno a feste o magari ne approfitteranno per passare una serata tra amici, tra musica e perché no, qualche bel film horror. C’è però anche chi, in occasione di questo 31 ottobre, tenterà la fortuna. Il gioco del Million Day, infatti, non va in vacanza e anche oggi, giorno pre-festivo e ricorrenza della festa celtica, si potrà giocare con una doppia estrazione. Ricordiamo che per giocare basta puntare un euro scegliendo 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Si potrà poi giocare anche all’Extra Million Day, un concorso aggiuntivo che permetterà di vincere invece fino a 100.000 euro. Il premio massimo, invece, per il concorso principale è di ben un milione di euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY: COME GIOCARE

Anche oggi l’appuntamento è con il Million Day e con i suoi numeri vincenti. Al concorso si può vincere fino a un milione di euro solo puntandone uno mentre aggiungendone un altro si può partecipare al concorso del’Extra Million Day che invece mette in palio fino a 100.000 euro. I due giochi sono sommabili: infatti, si può vincere ad entrambi contemperamenti. Per il concorso principale i numeri da scegliere sono 5 tra 1 e 55. Per quello aggiuntivo, allo stesso modo, saranno estratti cinque numeri tra i 50 non vincenti della prima estrazione. Il concorso quotidiano vede due appuntamenti quotidiani: uno alle 13 e uno alle 20.30, con premi molto alti. La giocata invece può essere semplice, plurima o sistemica.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

22 – 34 – 47 – 51 – 52

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 13

2 -8 – 38 – 42 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 31 OTTOBRE 2023 DELLE ORE 20.30

