Million Day: numeri vincenti/ Estrazione delle combinazioni di oggi 9 giugno 2024

La settimana è giunta al calare del sole e prima di salutarla è arrivato il momento di concederci un’ultima estrazione di Million Day ed Extra Million Day. Nessuno infatti vuole rinunciare a diventare milionario, anche in queste ore di relax tipicamente domenicali. L’attesa è tanta per scoprire quelle che saranno le combinazioni vincenti dei due appuntamenti in programma: uno alle 13 e l’altro alle 20.30. Non resta dunque che scegliere l’estrazione a cui desideriamo partecipare e i numeri da inserire nella schedina. Le modalità per prendere parte all’ambito concorso sono diverse. I meno avvezzi opteranno per quella più semplice, che prevede la selezione di cinque numeri tra 1 e 55 al costo di 1 euro, mentre i più esperti sicuramente amano la giocata sistemistica, che prevede la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri compresi tra 1 e 55 che generano una serie di giocate singole al costo di 1 euro ciascuna. È possibile anche giocare in abbonamento per un massimo di cinque estrazioni consecutive.

Tutto pur di vincere il milione messo in palio dal Million Day. Anche se non sono da sottovalutare i premi minori, in molti casi tutt’altro che minori. L’ultimo successo milionario risale all’estrazione delle 20.30 di venerdì scorso. La combinazione vincente in quel caso è stata 2 – 6 – 15 – 26 – 34. Chissà se nella giornata di oggi qualcuno sarà altrettanto fortunato. Per scoprire è di fondamentale importanza un accurato controllo delle schedine in cui sono stampati i numeri giocati. In tal senso il sito ufficiale del concorso ci viene in aiuto, perché dispone di un sistema automatico. È sufficiente inserire il numero del documento per sapere se hai vinto.

MILLION DAY, LE ESTRAZIONI DI OGGI, 9 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 25 – 32 – 34 – 53

EXTRA MILLIONDAY: 18 – 23 – 40 – 49 – 51

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











