Million Day, cinquine vincenti di oggi/ I numeri fortunati nelle estrazioni dell’8 giugno

È arrivato il tanto atteso weekend ma se il relax e il divertimento lasceranno spazio al lavoro e alla routine, ciò che non cambia sono le abitudini in merito ai giochi fortunati che ogni giorno ci danno la speranza di vincere premi importanti. Parliamo nello specifico del Million Day, il concorso fortunato che tutti i giorni offre ben due estrazioni – una alle 13 e poi una alle 20.30 – con ricchi premi in palio: tra questi c’è quello massimo da un milione, il più ambito di tutti e da tutti. Le regole le ripassiamo spesso e le conosciamo bene: prima di andare a vedere invece le cinquine vincenti di oggi che regaleranno a più di qualcuno un sogno, vediamo come funzionerà, in caso di vittoria, la riscossione dei ricchi premi che questo concorso mette in palio.

Come si riscuotono i premi del Million Day in caso di vincita a questo fortunato concorso che si tiene ogni giorno? Le modalità sono differenti in base a come la giocata sia stata avanzata (se in ricevitoria oppure online) e soprattutto all’entità della vincita: infatti, fino a vincite di 1.000€ – dunque con 4 numeri o meno indovinati su 5 – sarà possibile prenotare il proprio appuntamento in uno dei punti vendita autorizzati oppure ritirare la cifra dal proprio conto gioco. Se invece, come sperano tutti, il premio sia quello massimo da un milione di euro, le modalità di riscossione saranno differenti: in questo caso bisognerà recarsi presso una filiale Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi di viale del Campo Boario a Roma, portando con sé lo scontrino e ovviamente i propri documenti in modo da poter ritirare la maxi cifra, sogno di tutti i giocatori.

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI, 8 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLIONDAY:

12 – 17 – 25 – 51 – 54

EXTRA MILLIONDAY:

11 – 14 – 42 – 44 – 45

ORE 20.30

MILLIONDAY:

EXTRA MILLIONDAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











