Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi domenica 14 gennaio 2024

MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Prosegue il lungo cammino di Million Day, pronto a tornare con una nuova estrazione oggi, domenica 14 gennaio 2024, insieme all’opzione di gioco Extra MillionDay. I primi numeri vincenti sono usciti: sono quelli relativi al concorso che si tiene all’ora di pranzo. L’appuntamento con la fortuna torna poi la sera, nella speranza di riuscire a ripetere quanto fatto nei giorni scorsi. Infatti, martedì 9 gennaio c’è stata una nuova vincita da un milione di euro con l’estrazione serale. A trionfare un giocatore calabrese grazie ad una giocata plurima.

Di conseguenza, sono salite a quota 275 le vincite milionarie del Million Day da quando è stato lanciato questo gioco. A livello di premi, sono state distribuite vincite per oltre 736 milioni di euro, con 84.472 vincite da mille euro. Il bilancio è in costante aggiornamento, visto che giorno dopo giorno si rincorrono vincite grazie a questo gioco che mette in palio un milione di euro per quanto riguarda il primo premio, ma vi sono altre categorie di vincita: si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri vincenti. E poi c’è pure l’opzione di gioco Extra MillionDay.

COME SI GIOCA AL MILLION DAY E ALL’EXTRA MILLIONDAY: LE MODALITÀ DI GIOCO

Ora ricordiamo come si gioca al Million Day. Si tratta di una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri vincenti compresi tra 1 e 55. Per partecipare al concorso bisogna compilare una schedina optando per una delle tre modalità di gioco. La prima è la giocata singola, la più comune e semplice: bisogna selezionare 5 numeri al costo di un euro; in alternativa c’è la giocata plurima, formata da più giocate singole; infine, la giocata sistemistica, per la quale bisogna optare tra sistema ridotto e integrale, selezionando da 6 a 9 numeri.

Il primo sistema sviluppa una parte delle possibili giocate singole in base ai numeri scelti. Invece, l’altro sviluppa tutte le possibili giocate singole con un costo superiore rispetto al sistema ridotto. Per quanto riguarda Extra MillionDay, per partecipare è sufficiente aggiungere tale opzione alla propria schedina. Si partecipa con gli stessi 5 numeri giocati al Million Day ad un’estrazione aggiuntiva tra i numeri rimanenti dopo l’estrazione del gioco base.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13.00

17 – 22 – 31 – 39 – 40

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 14 GENNAIO 2024 DELLE ORE 13.00