Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi domenica 17 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI

Siamo arrivati all’ultimo giorno del weekend, il più atteso: la domenica. In questo 17 dicembre, in molti avranno approfittato per fare gli ultimi regali di Natale, in giro per negozi. Qualcuno, invece, avrà dedicato la giornata al relax o ad una gita fuori porta, per visitare magari qualche bel mercatino o per visitare una città d’arte con l’atmosfera natalizia.

Qualunque sia il programma, certamente c’è una cosa che non cambia: l’appuntamento con il Million Day, gioco fortunato che permette di vincere fino a un milione di euro. Per partecipare a questo concorso basta semplicemente puntare un euro su cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. Si può partecipare poi anche all’Extra Million Day, che allo stesso modo offre un premio importante da 100.000 euro in aggiunta al gioco principale.

MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI DEL CONCORSO

In attesa di conoscere tutte le estrazioni di oggi, con i numeri fortunati che daranno la possibilità di vincere un milione di euro, andiamo a conoscere qualche statistica in merito al gioco. In particolare, andiamo a vedere i numeri ritardatari ossia quelli che mancano da più tempo. Come ritardatario assoluto, in pole vediamo il numero 55 che manca da 19 estrazioni, seguito dal 42 che non si vede da 17 così come il 32. Il numero 13 manca da 18 estrazioni mentre il 45 e il 28 non si vedono da 12, così come il 2. Da 11 estrazioni sono assenti il 52 e il 13 mentre da 10 manca l’8. Per il Million Day invece il numero 5 manca da 36 estrazioni mentre per l’Extra Million Day tra i più assenti c’è il numero 33 che non si vede da 47 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

20 – 27 – 44 – 48 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

7 – 10 – 30 – 35 – 41

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

