Million Day: numeri vincenti/ Estrazione di oggi sabato 16 dicembre 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI, COSA SUCCEDERÀ STASERA?

Un nuovo weekend è appena arrivato, l’ultimo prima del Santo Natale. Sabato prossimo, infatti, festeggeremo la vigilia del 25 dicembre. Anche in questo sabato, nonostante sia un giorno festivo per tanti italiani, che non dovranno lavorare e si dedicheranno a passare del tempo in famiglia o magari organizzando una gita fuori porta, l’appuntamento è quello solito con il Million Day, il gioco fortunato che ci permette di portare a casa fino a un milione di euro, come ci ricorda lo stesso nome.

Un milione di euro, dunque, è il massimo in palio ma di certo non l’unico premio per questo fortunato e semplice concorso, al quale si può giocare puntando un solo euro tutti i giorni, anche nei festivi. Per partecipare basta poi scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55. Una volta inoltrata la schedina basta attendere l’estrazione prescelta: ce ne sono infatti due, una alle 13 e la seconda alle 20.30.

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: COME GIOCARE

Al Million Day e all’Extra Million Day si gioca tutti i giorni scegliendo cinque numeri che saranno compresi tra l’1 e il 55. Giocare è semplice: prima di tutto però bisogna scegliere l’estrazione alla quale voler partecipare. Ce ne sono infatti due: una alle 13 e una alle 20.30. Dopo aver scelto i numeri va puntato un euro sulla giocata: si può scegliere di farla semplice, plurima o sistematica. In seguito si può decidere di giocare anche all’Extra Million Day, un gioco aggiuntivo al quale partecipare puntando solamente un altro euro. Anche in questo caso sono cinque i numeri da scegliere e vanno decisi sempre in un range che va dall’1 al 55. Saranno però estratti qui 50 non vincenti del gioco principale: dunque si tratta di due concorsi complementari. È possibile, in conclusione, vincere a entrambi.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

14 – 15 – 17 – 21 – 38

14 – 15 – 17 – 21 – 38

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 13

4 – 27 – 46 – 49 – 50

4 – 27 – 46 – 49 – 50

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

–

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 16 DICEMBRE 2023 DELLE ORE 20.30

–

–

